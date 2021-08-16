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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

صورة من الحادث
صورة من الحادث

نجا يوسف مندور ، ابن المنتج والمخرج شريف مندور من حادث سير بعد تهشم سيارتة تماما، إثر اصطدامه بأحدى السيارات .

 

ونشر  شريف مندور صورة للسيارة  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها : “ألف حمد وشكر على قضاء ربنا، يوسف ابني بخير الحمد لله.. قدر ولطف."

 

وكشف المنتج والمخرج شريف مندور، أن دور العرض غير مجهزة لاستقبال التقنيات الحديثه التى يعرض بها بعض الافلام فى الفترة الاخيرة منها الافلام الاجنبية والفيلم المصرى "122" الا القليل منها ولابد من تدارك هذا الأمر لمواكبة التطور التكنولوجى فى العالم.

 

وقال شريف فى تصريح لـ "صدى البلد" : لابد ان يدرك صناع السينما والقائمون على دور العرض أن هناك تقنيات حديثة ظهرت على السطح مثل 4k و4dx و4d، ونحن مازلنا نتعامل مع معدات تستقبل تقنية 2k وهدفها جودة الصورة ولكن هناك بعض التقنيات الاخرى الحديثة التى تهدف الى امتاع المشاهد.

 

وأضاف شريف إن هذه التقنيات تهدف الى تطوير الصناعة وتساهم بشكل كبير فى رفع الايرادات كونها تهدف فى المقام الأول لامتاع المشاهد.

شريف مندور: نحن ملوك في عدم احترام المستهلك

 

علق المنتج والمخرج شريف مندور على قصر وقت حلقات المسلسلات الرمضانية.

 

وكتب على صفحته على الفيس بوك: "زمان كانت عقود الدراما التليفزيونية بتتحسب بالساعة، اليوم في أحد المسلسلات زمن الحلقة كله ٣٢ دقيقة، و٣ دقايق تتر بداية وبعدين ٨ دقايق مشاهد للتذكير بحلقات فاتت وتتر فينال ٣ دقايق يعني الحلقة اخرها ١٨ دقيقة محتوى في الساعة التليفزيونية".

 

وأضاف نحن ملوك في عدم احترام المستهلك.. إشمعنى حنحترمه في التليفزيون.

شريف مندور يوسف مندور المخرج شريف مندور حادث سير ابن المنتج والمخرج شريف مندور

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