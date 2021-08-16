مستقبل وطن الإسكندرية يكرم البطل الأوليمبي محمد إبراهيم كيشو

نظم حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، احتفالية كبرى لتكريم البطل الأوليمبي محمد إبراهيم "كيشو"، الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية “طوكيو 2020”.



وسلم رزق راغب ضيف الله درع التكريم لكيشو، ووجه له التهنئة على أداءه المشرف باعتباره سفيرًا للشباب المصرى في هذا المحفل الدولي، مشيرا إلى أن سياسة الحزب تكريم جميع الكوادر المصرية المشرفة، وذلك برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وإشراف من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.



وأشاد رزق راغب ضيف الله، بالإنجاز الذي تحقق في طوكيو، بعد إحراز مصر 6 ميداليات لأول مرة في تاريخ هذا المحفل العالمي، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في الاهتمام بالألعاب الفردية، والتعامل مع الرياضة كمنظومة متكاملة.

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وقال رزق راغب ضيف الله إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، مشيدًا بالنجم كيشو، كيشو ابن زاوية عبدالقادر غرب الإسكندرية، والذي شرف المحافظة في مختلف المحافل.



وأشار إلى أن كيشو تربى فى منطقة شعبية وتلقى التدريبات فى مركز الشباب حتى تفوق خلال البطولة، متمنيًا أن يحرز الذهبية في أولمبياد باريس.



وقال المهندس محمد فتح الباب، القائم بأعمال أمين تنظيم الحزب، إن حزب مستقبل وطن، برئاسة يسعى دائمًا لتكريم الكوادر المتميزة في شتى المجالات، من منطلق رؤية قيادات الحزب تكريم كل من يرفع اسم مصر عاليًا بالتكريم الذي يليق بإنجازه الذي حققه لوطنه، ومن هنا كان تكريم ابن الإسكندرية محمد إبراهيم كيشو، بعدما نجح في رفع العلم المصري عاليا في طوكيو.



وقال محمد إبراهيم كيشو، بطل المصارعة فى أولمبياد طوكيو 2020 إنه فخور بالفوز ورفع اسم مصر والحصول على الميدالية البرونزية والفوز على منافسه الروسى، مشيرًا إلى أنه يفخر دائما أنه تلقى تدريباته منذ صغره فى مركز شباب وليس نادى كبير فهو ابن زاوية عبدالقادر، أحد المناطق الشعبية غرب المحافظة.