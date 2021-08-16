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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نسمح للماضي بالعودة.. البنتاجون يتوعد طالبان من ارتكاب هذا الأمر

عناصرلطالبان
عناصرلطالبان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إنها لم تقم بأية ضربات عسكرية جوية في أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستحافظ على وجود دبلوماسي في كابول طالما كان الوضع آمنا، معتبرة أن العلاقات مع طالبان رهن بسلوكها، وفق ما ذكرت صحيفة بولتيكو الأمريكية.

 

وذكر مسؤول عسكري أمريكي أنه جرى استئناف العمل في مطار كابول، بينما تم إغلاق كامل لمبني السفارة الأمريكية، وكذلك  تم إجلاء 2000 أفغاني حصلوا على تأشيرة خروج للخارج، وذلك في ظل حماية البنتاجون الذي قرر إرسال قوات أمريكية إضافية، وذلك لتأمين مطار كابول بما يفوق  2500 جندي .

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تحذير من الإرهابيين

يأتي ذلك، فيما حذر كبار مسئولي الدفاع من أن الشبكات الإرهابية داخل أفغانستان يمكن أن تعيد تجميع نفسها بسرعة في أعقاب انهيار كابول يوم الأحد.

 

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من أن الشبكات الإرهابية الموجودة في أفغانستان يمكن أن تكتسب القوة بشكل أسرع مما كان متوقعًا بعد أن نحجت طالبان في السيطرة في حملة حرب عصابات مذهلة الأسبوع الماضي.

 

أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للمشرعين خلال الـ 24 ساعة الماضية أنه يريد "إعادة تقييم" احتمالية قيام الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم داعش بإعادة تشكيل أنفسهم داخل أفغانستان في ضوء استيلاء طالبان على السلطة ، حسبما قال المتحدث جون كيربي لصحيفة بوليتيكو اليوم الإثنين.

 

ومع ذلك ، من السابق لأوانه أن "تصدر وزارة الدفاع حكمًا حازمًا في كلتا الحالتين" بشأن الشكل الذي سيبدو عليه التهديد الإرهابي في الأسابيع والأشهر المقبلة ، حسبما صرح كيربي للصحفيين في وقت سابق من اليوم.

 

وتيرة الإرهاب

صرح الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، لأعضاء مجلس الشيوخ  يوم الأحد أنه من المتوقع أن يعدل البنتاجون تقييمه السابق حول وتيرة التهديد الإرهابي في أفغانستان ، وفقًا لمصدر مطلع على الاتصال.

 

وأقر المسؤولون بالفعل بأن انسحاب القوات العسكرية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية من أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية قد حد بشكل كبير من جمع المعلومات الاستخبارية في جميع أنحاء البلاد.

 

هذه مجرد حقيقة

وقال وليام بيرنز ، مدير وكالة المخابرات المركزية ، للمشرعين في أبريل: "عندما يحين الوقت لانسحاب الجيش الأمريكي ، فإن قدرة الحكومة الأمريكية على جمع التهديدات والتصرف بشأنها سوف تتضاءل. هذه مجرد حقيقة" .

 

لكن بينما يقول البيت الأبيض إنه يأخذ التحذيرات على محمل الجد ، قال مسؤولو الإدارة إنهم يستطيعون استخدام رغبة طالبان في الشرعية الدولية كوسيلة ضغط لضمان إبقاء الجماعات الإرهابية تحت السيطرة.

 

لاعودة للإرهابيين أو حماية لهم

وترى الإدارة الأمريكية "إنه لدى طالبان مصلحة ذاتية معينة في هذا. إنهم يعرفون ما حدث في المرة الأخيرة التي آوا فيها مجموعة إرهابية هاجمت الولايات المتحدة".


قال وزير الخارجية أنطوني بلينكين في برنامج "Meet the Press" على شبكة NBC: " ليس من مصلحتهم الذاتية السماح بتكرار ذلك" .

 

وحذرت إدارة بايدن من إنها لن تسمح للإرهابيين بتهديد الولايات المتحدة من أفغانستان ، وستحاسب طالبان على أفعالها.

 

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي ،  شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة لديها قدرة أكبر على مكافحة الإرهاب في المنطقة الآن مقارنة بما كانت عليه قبل هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.


وأشار المتحدث إلى أن إدارة بايدن تعمل أيضًا على تطوير قدرة "قوية" لمهاجمة الإرهابيين من خارج أفغانستان.

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