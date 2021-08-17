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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقص المياه.. الولايات المتحدة تعلن تعرضها لجفاف شديد

نقص المياه في الولايات
نقص المياه في الولايات المتحدة

أعلن مسؤولون أمريكيون، رسميًا، نقص المياه في الخزان الغربي الضخم لبحيرة ميد، للمرة الأولى؛ مما أدى إلى انقطاع المياه في الجنوب الغربي الذي ضربه الجفاف.

 

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وقال مكتب الاستصلاح الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة رويترز، إن النقص سيقلل من مخصصات المياه في أريزونا ونيفادا والمكسيك للعام الذي يبدأ في أكتوبر، حيث ستفقد أريزونا 18٪ من حصتها السنوية، بينما ستشهد نيفادا خفض بنسبة 7٪. سيتم تخفيض المخصصات للمكسيك بنسبة 5٪.

 

وتشكلت بحيرة ميد في الثلاثينيات من بناء سدود نهر كولورادو على حدود نيفادا وأريزونا، وهي أكبر خزان في الولايات المتحدة. إنه ضروري لإمداد 25 مليون شخص بالمياه في مدن لوس أنجلوس وسان دييجو وفينيكس وتوكسون ولاس فيجاس.

 

وأدى الجفاف الشديد في غرب الولايات المتحدة إلى انخفاض بحيرة ميد وبحيرة باول، ثاني أكبر خزان في البلاد، إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

 

وقال المكتب إن إجمالي تخزين المياه في نظام نهر كولورادو يبلغ 40٪ من السعة، انخفاضا من 49٪ قبل عام.

 

ويتم تحديد إطلاقات المياه في سنة معينة من خلال دراسة سنوية تتوقع مستويات المياه في الخزانات في الشتاء في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع بحيرة ميد 1065.85 قدمًا (324.9 مترًا) ، أي 9 أقدام تحت الزناد الرسمي للنقص.

المياة انقطاع المياه الولايات المتحدة لاس فيجاس نقص المياه في أمريكا

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