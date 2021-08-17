الشاطر اللي يجيب فلوس في الآخر.. عمر كمال يثير الجدل قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة| شاهد

أثار الفنان عمر كمال، الجدل، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، وكتب منشورا، من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب عمر كمال "جبت 90% .. جبت 70% .. جبت 40%؛ الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس ف الآخر".

يذكر أن المطرب عمر كمال، نفى صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول هجومه على الفنان محمد رمضان.



وقال كمال - عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك " ما نشر على لساني بشأن الفنان محمد رمضان غير صحيح، فأنا لم أقل إنه مفيش نمبر وان في مصر ومحمد رمضان لا يستحق هذا اللقب".

وأضاف كمال : "أنا قولت إن لقب نمبر وان في المطلق غلط، مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على أحد، وعادل إمام وأحمد السقا ومحمد هنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين".



وتابع كمال:" ومينفعش أقول نمبر وان في الغناء وعمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وحماقي وتامر حسني وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب".



وقال "محمد رمضان له كامل الحرية يقول اللى هو عاوزه وأنا بحبه وبحترمه، لكن مقولتش إنه لا يستحق ولا هاجمته، أنا بحب محمد رمضان جدا وعمرى ما أقول عليه الكلام ده".