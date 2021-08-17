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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نجلا نائب بالشرقية.. طارق شوقي: حجب نتيجة طالبين بعد تسريبها.. شاهد

صدى البلد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وجاء ذلك بعد تسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا. 

 

وكتب طارق شوقى عبر حسابه الرسمى بموقع فيسبوك  " قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية" لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر".

 

و يذكر أن قال طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، إن تم العمل على تخصيص مركز التحكم عن بعد لمتابعة أداء الطلاب فى الامتحانات  لتيسيرها  بشكل أكثر من رائع عن أى عام آخر ،لافتاً أنه تم بذل جهد ضخم من كل الجهات المعنية وتوفيركل ما يلزم للجان الإمتحانات.

 

تابع طارق شوقي،، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية"مع الإعلامي عمرو أديب، أنه هناك حملات مستميتة لإيقاف تطوير منظومة التعليم فى مصر منذ 3 سنوات، موضحاً أنه يوجد مجموعة من  الناس تختلق أشياء ليس لها أساس من الصحة لإثارة البلبلة علي السوشيال ميديا وخلق حالة غضب من وزارة التربية والتعليم مثل جمع حليب التى ليس لها اساس من الصحة.

 

أوضح طارق شوقي،أن الطلاب تستطيع الغش عن طريق الموبايل  وسماعات بلوتوث وساعات رقمية وتكسير كاميرات المراقبة ، بالإضافة إلى أنهم يقوموا بتصوير نفسهم ونشر الصور على السوشيال ميديا ميديا لتوجيه رسالة معينة للدولة، منوهاً إلى أنه يوجد غش في مصر بنسبة كبيرة .

 

أكد طارق شوقي، أنه تم ضبط 50 قضية غش لطلاب محرومين من دخول الامتحانات هذه السنة ،مشيراً إلى أن  حدود وزارة التربية ولتعليم ضبط الغش وليس منع الغش ، منوهاً إلى أن الطلاب الذين يختاروا الغش معروفين وتم رصدهم.


 

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة

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