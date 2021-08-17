فوتبول إيطاليا: وكيل رونالدو عرض اللاعب على مانشستر سيتي

ذكرت شبكة فوتبول إيطاليا العالمية أن وكيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عرض رونالدو على نادي مانشستر سيتي، للانتقال إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.



وأفادت بأنه من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في صيف 2022، ولم يتوصل الجانبان حتى الأن إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.



وأشارت إلى أن نادي السيدة العجوز، قد يبيعه مقابل 30 مليون يورو، لضمان عدم تكبدهم أي خسارة، فضلاً عن تخفيض أجره، الذي يبلغ 30 مليون يورو سنويًا.



وأضافت أن المدير الفني للسيتي بيب جوارديولا قد يتوجه لضم رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، خاصة بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، وفشل التعاقد معه.