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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

ويتواصل ارتفاع نسبة الرطوبة؛ مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (3: 5) درجات، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 26
الإسكندرية 32 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 33 26
بلطيم 32 25
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 35 24
بورسعيد 32 27
دمياط 32 26
الزقازيق 35 26
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 36 25
السويس 36 25
العريش 32 25
رفح 33 24
رأس سدر 36 25
نخل 34 20
نويبع 37 29
طابا 35 25
كاترين 34 19
الطور 34 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 36 29
الفيوم 35 26
بني سويف 36 26
المنيا 36 25
أسيوط 37 25
سوهاج 38 26
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
ادفو 42 28
أبوسمبل 41 28
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 28
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 29

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 41 30
المدينة 46 34
الرياض 44 29
المنامة 40 33
أبوظبي 40 32
الدوحة 41 32
الكويت 45 30
دمشق 37 17
بيروت 33 29
عمان 31 20
القدس 27 22
غزة 32 24
بغداد 42 27
مسقط 31 29
صنعاء 29 18
الخرطوم 38 29
طرابلس 33 26
تونس 39 26
الجزائر 35 24
الرباط 28 18

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 34 18
إسطنبول 31 21
إسلام آباد 37 24
نيودلهي 35 27
جاكرتا 32 24
بكين 29 22
كوالالمبور 30 23
طوكيو 24 20
أثينا 34 21
روما 32 22
باريس 22 15
مدريد 34 19
برلين 20 12
لندن 19 14
مونتريال 26 19
موسكو 30 20
نيويورك 26 22
واشنطن 28 23
نواكشوط 30 26
أديس أبابا 21 13

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