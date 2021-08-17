يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 17-8-2021، وذلك وفقا لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الأسماك بسوق العبور

سجلت أسماك البلطي"1" من 21-24 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من17-20 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30-110 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار أسماك قشر البياض والبياض الأملس 1 في سوق العبور نحو 60-100 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك بسوق العبور

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي بين 60-80 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-130 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 64-70 جنيه للكيلو، والبوري "2" 50-60 جنيهًا للكيلو.

فيما سجل سمك المرجان"2" 25-30 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البريون "1" 40-50 جنيهًا، والبربون"2" 32-38 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-130 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو اليوم الثلاثاء في سوق العبور بين 400-450 جنيها، و الجمبري"1" بين 300 -350 جنيها للكيلو، والجمبري"2" 200-250 جنيها للكيلو، والجمبري"2" مجمد 85-195 جنيها للكيلو، الجمبري "3" 90-150 جنيها للكيلو.