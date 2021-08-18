عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية على رأس الأولويات في دور الانعقاد المقبل

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية علي رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن القانون ينتظره جموع الأطباء ويحفظ حق المواطن والطبيب.

وأشادت بالمبادرات الرئاسة لدعم الصحة في مصر قائلة: المبادرات الرئاسية صارت جزءا لا يتجزأ من نسيج الخدمة الصحية في مصر، خاصة 100 مليون صحة للكشف علي مرضي فيروس سي والتي أشادت بها كل المنظمات الدولية.



وقالت إن مصر أبلت بلاءً حسنا في أزمة كورونا حيث صمد جهازها الصحي ووضعها الاقتصادي فيما عجزت عنه أعتى الانظمة في العالم موكدة أن الدولة أصبحت في جاهزية لأي موجات اخرى سواء بالمستشفيات أو الأدوية أو الاكسجين.



كما أشادت عضو مجلس النواب بالمبادرات الرئاسية التي صارت جزءا لا يتجزأ من نسيج الخدمة الصحية في مصر بدءاً من فحص راغبي الزواج للصحة الانجابية مرورا بمبادرات صحة الطفل والاكتشاف المبكر للاعاقات السمعية والعقلية والبصرية والتقزم والسمنة والانيميا واخيرا مرضى الضمور العصبي، ومبادرة الـ100 مليون صحة للكشف علي فيروس سي ، وهي الأعظم في العالم ، التي أشادت بها كل المنظمات الدولية ، حيث قضت علي فيروس سي الذي ظل متوطن سنوات طويلة، كما تهتم المبادرات بالمرأة من اكتشاف وعلاج سرطان الثدي وصحة المرأة والراغبات في الانجاب، وكذلك مبادرة القضاء علي قوائم الإنتظار