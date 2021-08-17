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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإغلاق 14 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى مركز السنطة

حملات لإغلاق مراكز
حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالسنطة

قال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم  الثلاثاء، أن حملات مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 14 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.


وأضاف رئيس السنطة، أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

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وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قراراً بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

حملات لإغلاق 14 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى مركز السنطة

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رئيس السنطة اغلاق 14مركز سناتر خصوصية مخالفة التراخيص وردع مخالفين

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