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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منعوها من الانتظار.. طبيبة تتهم شخصين باتلاف سيارتها في الغربية

السيارة
السيارة

شهدت مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية قيام طبيبة بشرية بتحرير محضر شرطة بمركز شرطة كفرالزيات ضد شخصين بعد قيامهما بإتلاف سيارتها وقطع اطاراتها بسبب رفضهم لانتظار أو ركنة سيارتها بشارع عمومي خلف مجلس مدينة كفرالزيات، حيث كانت متجهة لإغاثة إحدى الحالات المرضية لانقاذها من العمى.

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغا من الدكتورة رباب لطفى استشاري قسم  العيون بالتأمين الصحي بطنطا يفيد بأنها أثناء توجهها لإنقاذ مريض بالعيون بمدينة كفرالزيات وقيامها بركن وترك سيارتها بشارع خلف مجلس مدينة كفرالزيات فوجئت بقيام شخصين بمحاولة منعها من ترك سيارتها على الرغم انه شارع عمومي وتهديدهها بإتلاف  سيارتها .

 

إلا أنها كانت تصارع الوقت لإنقاذ عين مريض من العمى كانت ستشارك في إجراء جراحة له وعقب عودتها إلى سيارتها فوجئت بإتلافها وتقطيع إطاراتها بآلات حادة وتكسير موضع مفتاح السيارة بالباب الأمامي وتعطل السيارة عن الحركة .


وباشر العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفرالزيات قيام الطبيبة تحرير محضر رقم ٧٤ احوال بمركز شرطة كفرالزيات وتولت نيابة كفرالزيات تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق في الواقعة.

طبيبة كفرالزيات اتلاف سيارة ملاكي بجوار مجلس مدينة كفرالزيات قطع إطارتها اخبار الغربية اخبار المحافظات

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