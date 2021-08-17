لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على اللينك الخاص بالتنسيق وكتابة الرغبات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن سيبدأ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الخميس 20 أغسطس السبت القادم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لمدة 5 أيام لينتهي الأربعاء 25 أغسطس ولديهم فرصة في تغير الرغبات.

كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار عن اللينك الخاص بمرحلة التنسيق

https\\tansik.egypt.gov.eg

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي له اليوم للإعلان عن المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة ،لابد من الخرص على الرقم السري للطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

https://natega.elbalad.news/?fbclid=IwAR3qLKExH0jAU4LAibXlOj-3E4H7YQpb3SrlwWf8WYyH3Ct4w5cPNZMWrqg

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما كتب على مواقع التواصل والصفحات الالكترونية عن أوائل الثانوية العامة 2021 ، وكل ما تم تداوله عن تسريب الدرجات وتسريبات عن الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. . خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.