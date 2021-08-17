طارق شوقى: نمتلك غرفة عمليات ضخمة للتصحيح

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، إن الوزارة تمتلك غرفة عمليات ضخمة لعملية التصحيح، وأشار إلى أنه كان يصل عدد المصحيين في الماضى إلى 100 ألف، ولكن الآن لا يقل عددهم إلى 400 ألف.

وتابع أن المجاميع ستعود كما كانت قديما واليوم سيتم قياس قدرات الطلاب بالتطبيق والفهم والتحليل وذلك ما أدى إلى انخفاض نسب المجاميع ومعرفة الفرق فى المستوي بين الطلاب ،لافتاً أن مجموع 65 ، 70 نسب جيدة بالنسبة للمجاميع الجديدة .

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه لن يتم تكريم أوائل الثانوية العامة فى غرفة مغلقة مثل كل عام وعددهم 47 ، وإنما أعلن عنهم فى المؤتمر الصحفى على شاشة كبيرة .