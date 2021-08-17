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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تبحث عن طريقة لتشجيع الأزواج بإنجاب الطفل الثالث

السماح بطفل 3 للأسرة
السماح بطفل 3 للأسرة في الصين

بعد عقود من سياسة الطفل الواحد الصارمة، لاحظت الصين خلال السنوات الماضية انخفاضًا في عدد المواليد المستهدف وارتفاعًا لأعمار كبار السن مقابل انخفاض الطاقة البشرية التي تحتاجها لتشغيل اقتصادها، ما جعلها تتراجع قبل سنوات وتسمح بطفل ثاني للزوجين.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية، يبحث مشرعون صينيون مسودة تعديل قانون سيسمح لكل زوجين بإنجاب 3 أطفال، وهي خطوة قانونية رئيسية لإضفاء الشرعية على سياسة جديدة لإنجاب 3 أطفال.

وتلغي مسودة تعديل القانون التدابير التقييدية ذات الصلة، بما فيها غرامات مفروضة على الأزواج الذين ينتهكون القانون لإنجاب عدد أكثر من الأطفال مما هو مسموح به.

كما تقترح تدابير داعمة لتغيير السياسة، بما فيها استكشاف الإجازة وإنشاء المزيد من مرافق الحضانة في المجتمعات السكنية والأماكن العامة وأماكن العمل.

وتم سن القانون بشأن السكان وتنظيم الأسرة في عام 2002 وتم تنقيحه في عام 2015، في حين تم تنفيذ سياسة الطفلين في الصين بشكل كامل.
 

وسبق إن قالت السلطات الصينية، إنها ألغت الغرامات والعقوبات الأخرى المفروضة على ولادة ثلاثة أطفال في العائلة الواحدة.

ووفقا لقرار مجلس الدولة في الصين، ستقوم الحكومة بحلول عام 2025، بتشكيل منظومة متكاملة للسياسة الاجتماعية لتحفيز ورفع معدل الولادات.

وأضاف القرار: "تقرر إلغاء مساهمات الضمان الاجتماعي وغيرها من الإجراءات التقييدية. وتم إلغاء المساهمات في صناديق الضمان الاجتماعي، وتمت إعادة النظر في البنود المتعلقة بالعقوبات وإلغائها".

 

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