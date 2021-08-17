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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اتفاق جديد مع ماريوت العالمية لإدارة مشروع جديد بالقاهرة

صدى البلد

أعلنت مجموعة عامر القابضة أن شركة دلمار للتنمية السياحية التابعة لها وقعت عقد إدارة مع مجموعة ماريوت العالمية للحصول على حقوق العلامة التجارية وإدارة مشروع ماريوت ريزيدنس هليوبوليس في القاهرة.

وقع العقد حسني هاني الرئيس التنفيذي لشركة ديلمار للتنمية السياحية، إحدي شركات مجموعة عامر ، مع الممثلين المفوضين في مجموعة ماريوت العالمية، حسب بيان عامر القابضة.

ووفقا للبيان، يقع مشروع ماريوت ريزدنس هليوبوليس علي مساحة 27 الف متر في شارع الثورة بضاحية مصر الجديدة في العاصمة المصرية، علي بعد دقائق من مطار القاهرة وميدان روكسي ومنطقة الكوربة.

وسيتم طرح مراحل المشروع للبيع خلال الأيام القادمة حيث يضم 1300 وحدة فندقية بتكلفة إستثمارية تقدر بحوالي 3.5 مليار جنيه.

ومن المخطط أن تنتهي المرحلة الأولى للمشروع خلال أربعة سنوات.

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