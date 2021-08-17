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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نتيجة الثانوية العامة ... الأول والثاني علمي علوم: نعتمد كليا على الدروس الخصوصية في كل المواد

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

قالت الطالبة إيمان سعيد الحاصلة على المركز الثاني علمي علوم، أنها كانت تعتمد على الدروس الخصوصية في كافة المواد، ولم تتلق اتصالا من وزير التربية والتعليم ولكن عرفت النتيجة من مؤتمر اليوم على الهواء.

 

كما قالت فاطمة محمد الحاصلة على المركز الأول في علمي علوم خلال نفس المداخلة الهاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،:« كنت أتوقع الحصول على مجموع عال  وعرفت النتيجة من مؤتمر الوزير».

 

وأكدت أنها كانت تعتمد على الدروس الخصوصية في كافة المواد، مرددا: « انا باخد درس واحد في كل مادة وكنت أذاكر كل المواد أول بأول ».

 

وأعلنت عن رغبتها في الالتحاق بكلية الطب جامعة المنصورة والتخصص في مخ واعصاب .

 

ووجه الإعلامية عزة مصطفي التهنئة الي الناجحين في الثانوية العامة، مرددا: «استمتعوا بحياتكم سواء المرحلة الحالية أو مرحلة دخول الكليات، مبروك عليكم وعلى اهاليكم».


وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «فكرة مقارنة الأبناء بأحد لابد ان تنتهي من قاموس أولياء الأمور .. شجعي أولادك يكونوا افضل وياريت نبطل مقارنة ».

 

كما وجهت كلاما لمن لم يحالفه الحظ في النجاح هذا العام: «لا تحبط .. الخبطة اللى متموتش تقوي»، مطالبة أولياء الأمور الرفق بأبنائهم حيث ان النجاح في الحياة ليس له علاقة بالثانوية العامة.


فيما يلي نستعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:-

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.
نسبة الحاصلين على اكثر من 95%  اقل عن الأعوام السابقة
الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.
تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع
تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة
حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام
النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه
لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات
تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية
كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب

الطالبة إيمان سعيد ى الدروس الخصوصية صالة التحرير المركز الأول نتيجة الثانوية العامة 2021

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