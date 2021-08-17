تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، جار رفعها الان على موقع صدى البلد الاخباري لإتاحتها بعد قليل لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما كتب على مواقع التواصل والصفحات الالكترونية عن اوائل الثانوية العامة 2021 ، وكل ما تم تداوله عن تسريب الدرجات وتسريبات عن الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. . خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات وترتيب الطالب

وتعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 18 اغسطس 2021 ، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعلانها على موقع صدى البلد بـ 3 ساعات ، ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لـ رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال متابعة رابط بوابة مركز المعلومات من خلال الضغط على http://emis.gov.eg/ أو رابط الثانوية العامة من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/.

وكانت قد اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن شقيق النائب حاتم عبدالعزيز أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، على صفحته على فيسبوك، عن ظهور نتيجة أولاد أخيه النائب وحصولهما على درجات 96.83% و 95.85%، وذلك قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا.





وقال شقيق النائب في منشوره “مليون مبروك ولاد اخويا حبايبي مؤيد حاتم 96.83% ومهند حاتم 95.85%، ولاد سيادة النائب حاتم عبدالعزيز”.

شقيق النائب





وتبعها بدقائق منشور من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعلن فيه عن حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وجاء ذلك بعد تسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا.



وكتب طارق شوقى عبر حسابه الرسمى بموقع فيسبوك "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية" لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر".

كلام الوزير

وتم مسح المنشور الأول من قبل صاحبه بعد حالة من الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصف البعض الواقعة بأنها “محسوبية”، وقال آخر “عشان ولاد نائب تجيله النتيجة من الكنترول، لكن ولادنا يستنوا الدور”.