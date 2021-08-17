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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقة مريض المرارة بزيادة السمنة.. خبيرة تغذية تجيب

فقدان الوزن
فقدان الوزن

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن من لديه مشكلة فى المرارة فهو عرضة لزيادة الوزن، مشيرة إلى أن إستجابة كل مريض سمنة مختلفة عن الأخر، إضافة إلى ذلك نوعية الكورس الذى يتم تقديمه.


وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن المتابعة الجيدة لمريض السمنة من قبل خبراء التغذية تعتبر سبب نجاح فقدان الوزن.
 

وفي سياق أخر، حذرت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، من جائحة كورونا، مؤكدا أنها موجودة وعلينا التعامل بحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

وأضافت، أنه طرق تقوية المناعة من خلال تناول الخضروات وشرب الماء كثيرا.

وتابعت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، أنه على مرضى السمنة عدم إهمال نفسه في البداية ويكون أنقاص الوزن في البداية سهلا ولكن مع الوقت يكون فقدان الوزن صعبا.

المرارة مريض سمنة نوعية الكورس ست الستات خبراء التغذية

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