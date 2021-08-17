برلماني: 335 مصنعًا تقدمت للحصول على علامة الجودة "صنع في مصر"

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تقدم نحو 335 مصنعًا للحصول على علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر" يؤكد على مدى الاعتزاز بالنهضة التي تحياها الصناعة المصرية وتشجيع الدولة للمنتج المحلي وتوطين الصناعات.

واضاف محمود في بيان له اليوم، أن تقدم مئات المصانع للحصول على علامة الجودة، يكشف عن حماسة كبيرة لدى الصناع والعمال لإنجاح المبادرة الوطنية للنهوض بالمنتج المحلي.

وشدد رئيس صناعة النواب، على الرغبة الوطنية في تعميق الصناعة المحلية وتعزيزها، كما أن إعطاء علامة الجودة التي تشعر المستهلك بالاطمئنان، تعتمد على عدة مؤشرات منها جودة المنتج ونظام الإدارة والبحوث والبيئة وغيرها من المؤشرات المعتمدة.

وافاد محمود، أن اهتمام الدولة بالمجال الصناعي يظهر في مجالات عدة منها، توجيهات الرئيس بضرورة أن يبذل الجميع جهودًا مضاعفة لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، إلى نحو 100 مليار دولار، وهو هدف قومي الكل يجتهد لإنجازه لصالح الوطن.

وتوقع عضو البرلمان أن تحقق الصناعة المصرية خلال الفترة القليلة القادمة نجاحات مشهودة.

ويذكر أن الاقتصاد المصري يعيش فترة ازدهار حقيقية على مختلف الأصعدة، ومنها زيادة النمو وتراجع التضخم ومعدلات الفقر، ومعدلات البطالة وهو ما يبشر بالخير لملايين المصريين.