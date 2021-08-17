أحمد موسى ينصح طلاب الثانوية العامة: دور على الكلية اللي طالبها سوق العمل

نصح الإعلامي أحمد موسى، خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكليات التي يطلبها سوق العمل، مشيرا إلى أن ليس من المنطقي أن يتخرج الطالب، ولم يحصل على وظيفة مناسبة لشهادته.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»،: «دور على المستقبل عايز إيه والتشاور مع اهلك واختار الكلية المناسبة لمجموعة ويحتاجها سوق العمل»، منوها ان الوضع يتغير في مصر وعلى أولياء الأمور النظر جيدا الى مستقبل أولادهم.

وأشار موسى إلى أن البرامج الجديدة للجامعات تهدف الي تطوير فكر الطلاب، لكي يتم مواكبة التغيرات التكنولوجية التي لحقت كل المجالات.

وقدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة الي طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجه صباح اليوم؛ مشيرا إلى أنه منذ السبعينات لم تكن المرحلة الأولي 65% بالنسبة لشعبة الأدبي.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»،: « لأول مرة من سنين لم يحصل أي طالب على درجة 100% وزيادة، هل النظام الجديد هو الصحيح؟ .. أم النظام القديم هو الأصح؟»، موضحا ان الدولة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم ليواكب العصر.

وأشار موسى إلى أن الثانوية العامة هذا العام مختلفة حتى في التصحيح مختلف ايضا هذا العام، قائلا: «زمان كان في مدراس بتغش من أولها لآخرها بيحصل غش جماعي».



فيما يلي نستعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:-

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.

نسبة الحاصلين على اكثر من 95% اقل عن الأعوام السابقة

الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع

تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة

حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام

النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه

لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات

تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية

كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب



