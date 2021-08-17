نتيجة الثانوية العامة 2021.. ترتيب المحافظات في أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة اوائل الثانوية العامة 2021 الشعبة الادبية تضم 4 طلاب من محافظة القاهرة ، واثنين من الجيزة ، وثلاثة من الاسكندرية ، و واحد من الاسماعيلية و واخر من دمياط .

حيث تمثلت قائمة اسماء اوائل الثانوية العامة 2021 الشعبة الادبية فيما يلي :

المركز الاول : فريدة مؤمن ابراهيم خليل المطري (مدرسة جان انتيد بنات لغات فرنسي بالاسكندرية ) بمجموع 388

المركز الثاني : جنى وائل محمد العليمي (مدرسة رويل هاوس لغات بنات بالجيزة ) بمجموع 384

المركز الثالث : سارة علاء محمد عبد الحليم (مدرسة الزهور الثانوية بنات بالاسماعيلية ) بمجموع 386

المركز الرابع : آلاء علي علي محمود (مدرسة الحرية ث بنات ص بالقاهرة ) بمحموع 358

المركز الرابع مكرر : ديليسيا انيس رزق الله انيس (بمدرسة القلب المقدس بالقاهرة) بمجموع 385

المركز الرابع مكرر : ليديا امير سليمان عطا الله سليمان (مدرسة جيرار الثانوية بنات لغات بالاسكندرية) بمجموع 385

المركز الخامس : رنا حسين محمود حسين عمران ( بمدرسة مصر لغات بنات بالجيزة) بمجموع 384

المركز الخامس مكرر : شاول عيسى بسطا جبرائيل (مدرسة دي لاسال الفرير بالقاهرة) بمجموع 384

المركز الخامس مكرر : محمود محمد حسن حسن الطنملي (بمدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات)بمجموع 384

المركز السادس : تسنيم محمدفتحي غريب شرف الدين (مدرسة السيد محمد كريم القومية الثانوية بنات لغات بالاسكندرية) بمجموع 383

المركز السادس مكرر : ريهام محمود مصطفى المتولي مصطفى (مدرسة نور المعارف بدمياط) بمجموع 383

وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم ، مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72% ، بينما عام 2017/2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/2019 بلغت 78%، وفي عام 2019/2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%.

أما بالنسبة لإحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أنه نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف و١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلين على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.

وقد أعلن موقع صدى البلد عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس .

ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ، من خلال الخطوات التالية :