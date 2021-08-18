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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: مصر تهتم بمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات

زيارة وفد من مفوضية
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر

يزور وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية مصر خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ أغسطس الجاري برئاسة مدير إدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي كاليكستي مباري.

 صرحت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بأن الهدف من الزيارة تفقد المقر المؤقت لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات والذي تستضيفه مصر، وإتمام إجراءات بدء تشغيل المركز تمهيداً للافتتاح الرسمي وتدشينه.

وأكدت جندي على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لمركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الأفريقي، كما أن المركز معني بإحدى أهم قضايا القارة ألا وهي استراتيجيات التعافي والتنمية فيما بعد النزاعات والحروب كضامن للسلم والاستقرار المستدامين.
 

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وأشارت مساعد وزير الخارجية إلى إعداد برنامج متكامل للوفد، حيث استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، الوفد وأكد خلال لقائه بهم حرص مصر على بدء التشغيل الفعلي للمركز وممارسة مهامه في الدول الأفريقية. كما عقد الوفد لقاءات مع مختلف القطاعات المعنية بوزارة الخارجية للوقوف على أولويات واستراتيجيات عمل المركز خلال الفترة المقبلة.
 

وقام الوفد كذلك بلقاء السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لبحث سبل التعاون بين المركز والوكالة إذ تم الاتفاق على وضع إطار قانوني للتعاون بين الوكالة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن قيام الوفد بزيارة تفقدية لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية، حيث التقى بالسفير أحمد عبد اللطيف المدير العام للمركز وتمت مناقشة فرص التعاون العديدة والمتنوعة بين المركزين في ضوء عملهما المشترك حول موضوعات إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وبناء السلام.

زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
زيارة وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية إلى مصر
السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مفوضية الاتحاد الأفريقي الاتحاد الافريقي وزارة الخارجية مساعد وزير الخارجية اعادة الاعمار مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام السفيرة سها جندي

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