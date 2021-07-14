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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بجهد مشترك بوزارتي الخارجية والصحة.. مصر تنضم لاتفاقية وكالة الدواء الأفريقية | صور

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي تلتقي مبعوث وكالة الدواء الافريقية

اجتمعت السفيرة سها جندي، مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لوكالة الدواء الأفريقية الدكتور ميشيل سيدي بيه، بحضور الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا للمستحضرات الحيوية، مديرة قطاع الصحة والسكان والتغذية بمفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة مارجريت أجما، ومسئولي وزارة الخارجية والصحة المصرية. 


وأكدت  جندي خلال اللقاء اهتمام مصر البالغ بالانضمام للاتفاقية المنشئة لـ وكالة الدواء الأفريقية، منوهةً بالجهود التي بذلتها وزارتا الخارجية والصحة لإتمام إجراءات التوقيع على الاتفاقية بالتزامن مع زيارة المبعوث، تقديراً لدوره وحرصاً منا على مساندة جهوده في الترويج للاتفاقية وللوكالة بين الدول الأفريقية، مشددةً على أن مصر ستمضي قدماً وبشكل سريع في التصديق على الاتفاقية وفق القواعد الدستورية ذات الصلة. 
 

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كما شددت مساعدة وزير الخارجية على الاهتمام والدعم الكبيرين الذين تبديهما مصر بما يسمح بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، لما سيكون لها من دور هام ومطلوب في إطار بلورة وتنسيق التشريعات الوطنية المنظمة لصناعة الدواء في أفريقيا، والنهوض بالصحة العامة لشعوب القارة. 

وأضافت أن جائحة كورونا قد أثبتت لنا وللقارة الإفريقية على أهمية الاتفاق على المعايير التي تناسب قارتنا بالنسبة للمستحضرات الطبية ومحدداتها التي في كثير من الأحيان تختلف عن محددات ومتطلبات الدول في مناطق أخرى من العالم، وهو ما يؤثر على عمليات تسجيل الأدوية كما يحد من جودة ما يصل منها للقارة. 
 

ومن جانبه، أكد سيدي بيه محورية الدور المصري داخل اتفاقية وكالة الدواء الأفريقية، بما تملكه من خبرات وبنى تحتية، مشيداً بالقدرات المصرية التي تفقدها بنفسه خلال زيارته لكل من شركة فاكسيرا وهيئة الدواء المصرية وكذا مدينة الدواء المصرية، وبالقدرات التكنولوجية والإنتاجية شديدة التطور، مشدداً على الدور المهم الذي يمكن لمصر أن تلعبه في إطار تصنيع وتوزيع الأدوية محلياً داخل القارة، وكذا في إطار مراقبة جودة صناعة الأدوية، لما لذلك من أثر بالغ على صحة الشعوب الإفريقية. 

السفيرة سها جندي تلتقي مبعوث وكالة الدواء الافريقية
السفيرة سها جندي تلتقي مبعوث وكالة الدواء الافريقية
السفيرة سها جندي تلتقي مبعوث وكالة الدواء الافريقية
السفيرة سها جندي تلتقي مبعوث وكالة الدواء الافريقية
السفيرة سها جندي تلتقي مبعوث وكالة الدواء الافريقية
السفيرة سها جندي تلتقي مبعوث وكالة الدواء الافريقية
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