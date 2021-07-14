تغليب المصلحة العليا.. شكري يؤكد للحريري على دعم مصر لـ لبنان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وأكد خلال اللقاء على دعم مصر للُبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة، معربًا عن أمله في أن يحمل لقاء اليوم مع رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري مؤشرات إيجابية.

وقال عون خلال استقباله مبعوث الرئيس الفرنسي، باتريك دوريل، بقصر بعبدا: “نؤيد المبادرة الفرنسية، واللبنانيون شاكرون لما يبذله الرئيس ماكرون لمساعدة بلدهم”.

وأضاف: “التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسياً لأي مقصّر او مُرتكب”.

من جانبه، قال دوريل إن “مؤتمر دعم لبنان بداية الشهر المقبل يدخل في إطار حرصنا على الإستمرار في مساعدة لبنان”، مشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.