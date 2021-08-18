حسين لبيب يرقص مع جماهير الزمالك بعد الفوز على دجلة.. فيديو

احتفل حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، بالفوز المهم لفريقه على وادي دجلة، والذي جعل القلعة البيضاء على بعد خطوات من حصد لقب الدوري.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديو، لـ"حسين لبيب" من داخل ملعب “الدفاع الجوي” وهو يحتفل بالفوز.

وقال حسين لبيب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "البلدوزر" على قناة "الشمس": "لم نحسم بطولة الدوري بعد رغم تعادل الأهلي أمام الطلائع، تركيزنا منصب على باقي المباريات".

وأضاف: "لاعبو الزمالك رجال ومقاتلون ولم يقصروا في كل المباريات الماضية وننتظر منهم المزيد في المباريات المقبلة".

وواصل: "اللجنة المؤقتة بذلوا قصارى جهدهم في الفترة الماضية للحفاظ على استقرار النادي، اللجنة سعت منذ اليوم الأول لتذليل كل العقبات أمام الفريق خاصة على الناحية المالية، اللجنة على قلب رجل واحد وهناك تعاون كبير بيننا من أجل مصلحة النادي وتوزيع المهام بشكل مميز، ونريد أن نقدم نفس الأداء والقوة والعزيمة في الثلاثة مباريات المقبلة".

وأكمل: "جميع المباريات الأخيرة بالدوري بها منافسة شديدة سواء في صدارة الدوري أو الهبوط والمباريات يكون بها حساسية قوية جدًا، لا يوجد فريق سيفوت مباراة، كلنا نلعب رياضة وكل فريق يكون له هدف معين ويقدمون أقصى ما لديهم من جهد، كل المباريات صعبة جدًا".