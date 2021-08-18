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بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة| نواب البرلمان يؤكدون جودة نظام الامتحانات.. وبرلمانيون: لأول مرة يوجد تقييم حقيقي للطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تعليم النواب: نظام الثانوية الجديد ينهي ظاهرة الـ 100%
برلمانية: نتائج الثانوية العامة تقييم حقيقي لأول مرة لمستويات الطلاب
برلمانية: نتائج الثانوية العامة تؤكد سير الوزارة بالمسار الصحيح

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن "طلاب الثانوية المصرية نجحوا في التعلم بشكلٍ حديث عن طريق العديد من المصادر الرقمية بعيداً عن الحفظ والتلقين وأبلوا بلاءً حسنا في أول اختبارات حقيقية لمستويات الفهم والتطبيق والتحليل."

وقال وزير التعليم: إن "نسبة النجاح للشعبة العلمية هي ٧٦٪؜ ، ونسبة النجاح للشعبة الأدبية هي٧٠٪؜، والنسبة العامة للنجاح لكل الطلاب هي ٧٤٪؜."

وأضاف وزير التعليم : أن "نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لنواتج التعلم وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها."

وبسؤال نواب البرلمان عن مدي تقييمهم للنظام الجديد الخاص بالثانوية العامة، أكدوا أن هذا النظام جيد للغاية ومن شأنه تصحيح مسار العملية التعليمية بهذه المرحلة، موجهين عدة نصائح للطلاب بعد ظهور نتائج الامتحانات.

في البداية ، وجهت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، رسالة مهمة إلي طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتائج اليوم، إلا وهي التركيز علي الكليات المطلوبة في سوق العمل وعدم الانسياق وراء مصطلح " كليات القمة"، معقبة " محتاجين نشوف ايه الفنيات والمهارات ذات الطلب الأعلى ولعل أبرزها الكليات الفنية والتكنولوجية".

وأكدت " البيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن النظام الجديد للثانوية العامة يأتي في إطار حرص الوزارة علي الاعتماد علي إحلال عنصر الفهم والإدراك ليكون هو الفيصل في نتيجة الامتحان، قائلة " محتاجين ننهي ظاهرة الـ 100% والنتائج الجديدة توضح مستويات التعلم والفهم".

وأشارت عضو لجنة التعليم، إلي أنه بالطبع هذا النظام يعد تجربة جديدة جيدة لإحلال استراتيجية فعالة في قياس مستويات التفكير والمهارات، لافتة إلي أنه لا حاجة لوجود تخوف من أهالي الطلاب بشأن آليات التنسيق والقبول بالجامعات.

وتابعت النائبة، ومن المؤكد أن الدولة ستكون حريصة علي مراعاة شروط القبول بالجامعات وفقا لمؤشرات النتائج.

ومن جانبها هنأت النائبة مني عبدالعاطي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، طلاب الثانوية العامة بمناسبة ظهور نتائج الامتحانات اليوم، متمنية لهم التوفيق والنجاح في الحياة الجامعية القادمة.

وأضافت " عبد العاطي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن نتائج الامتحانات التي تم إعلانها بمثابة مؤشر قوي علي أن خطة الوزارة في إتباعها النظام الجديد للثانوية العامة أثبتت فعاليتها وسيرها في المسار الصحيح المنشود، معقبة " هي دي الأرقام الطبيعية لمعدلات النتائج".

و لفتت عضو لجنة التعليم، إلي أن تفعيل النظام الجديد للثانوية يهدف إلي قياس مستوي التفكير والقدرات للطلاب وأيضا تغيير ثقافة كليات القمة، قائلة : محتاجين منحصرش مستوي النجاح في قيمة المجموع

واختتمت النائبة، جهود واسعة بذلتها وزارة التعليم في وضع الخطة الجديدة لنظام الثانوية العامة وذلك من أجل إحداث طفرة في العملية التعليمية.

وفي سياق متصل أثنت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، علي جهود وزارة التربية والتعليم في وضع نظام جديد للثانوية العامة يقضي علي الموروثات القديمة الخاصة بقيمة المجموع، معقبة " الوزارة ماشية في اتجاه جيد للغاية والنتائج الحالية محصلتش من سنين".

و أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن النتائج التي تم إعلانها اليوم تعد بمثابة تقييم حقيقي لأول مرة يوضح مستويات الطلاب، فالنظام الجديد هدفه فرز القدرات ودحر سلوكيات الحفظ والتلقين الغير مجدية بالنفع والتي يتم إثبات ذلك بمجرد التحاق الطالب بالجامعة، معقبة " بنشوف ناس جايبة 95% وبيسقطوا في أول سنة جامعة والناس بتستغرب ليه ".

و أشارت البرلمانية، إلي أن مؤشرات التنسيق الجديدة ستعمل أيضا علي منح كل طالب تحقيق حلمه بالكلية التي يريد الالتحاق بها.

وزير التربية والتعليم الثانوية العامة العملية التعليمية كليات القمة النظام الجديد للثانوية العامة

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