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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنا جودة تقود سيدات تنس الطاولة بالأهلي للفوز علي العربي الكويتي

صدى البلد

حقق فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي»، الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الأردن وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري.


وقدم فريق سيدات « تنس طاولة الأهلي» عرضا جيدا خلال المباريات، واستطاع تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.


وكان فريق سيدات « تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهتين الماضيتين على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، وغاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1.


وتضم قائمة فريق سيدات « تنس طاولة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».


ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي»، الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

 

تنس طاولة الأهلي البطولة العربية للأندية العربي الكويتي الأرثوذكسي الأردني نادين الدولتلي هنا جودة

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