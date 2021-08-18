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برلمان

تضامن النواب: فاقدو العين أولى بالرعاية.. وضمهم لـ ذوي الإعاقة خطوة ممتازة

غادة الضبع ،عضو
غادة الضبع ،عضو لجنة التضامن بمجلس النواب

أشادت النائبة، غادة الضبع عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بما أعلنت عنه الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن التقدم بمقترح للحكومة  لضم فاقدي العين الواحدة لـ ذوي الإعاقة،مؤكدة أنه و منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، حظي الأشخاص ذوي الإعاقة على منح وامتيازات غير مسبوقة.

 

وتابعت: ضم فاقدي العين لـ ذوى الإعاقة، بمثابة خطوة ممتازة، ستسهم فى دمجهم بالمجتمع، مؤكدة أن هذه الفئة لا تقل أهمية عن الأشخاص ذوى الإعاقة ، كونهم أولى بالرعاية ويستحقون كل الدعم ، كما أن دمجهم سيتيح لهم العديد من الإمتيازات والمزايا التى كفلها القانون لذوى الإعاقة .

 

وأشارت" الضبع" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توجيه الرئيس السيسي بـ إقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، يؤكد اهتمام الدولة بفئة ذوي الإعاقة والعمل على حل مشاكلهم وتخفيف معاناتهم، وإدماجهم بالمجتمع بشكل كبير.

 

وأكدت عضو تضامن النواب أن مشروع الأطراف الصناعية ، والذي سيتم تحقيقه على أرض الواقع فى القريب العاجل يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، لافتة إلى أن هذا المشروع سيتم من خلال التعاون مع الخبرة العالمية العريقة في هذا المجال، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف.

 

واستطردت : هذه المنظومة المقرر إقامتها متكاملة الأركان، تشمل الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية.

 

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جدير بالذكر أن كشف خليل محمد خليل مدير الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل التقدم بمقترح للحكومة  لضم فاقدي العين الواحدة لـ ذوي الإعاقة .

 

وقال خليل محمد خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة “الأولى“، :” تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة التضامن ووزارة الصحة والمجلس القومي لذوي الإعاقة وأعضاء مجلس النواب وخبراء في مجال الإعاقة والإعاقة البصرية”.

وأضاف خليل محمد خليل:" اجتماعات  اللجنة خرجت بتوصيات  كي يكون هناك تعديل تشريعي للقانون بما يسمح بضم بعض الإعاقات مثل فاقدي العين الواحدة ضمن ذوي الاعاقة ".

 

ذوي الإعاقة 

 

وتابع خليل محمد خليل:" الامر يسير وفق الأطر القانونية والتشريعية لتعديل اي قانون، وفي حال ضم فاقدي العين الواحدة لذوي الإعاقة يتمتعون بالمزايا  التي يحصل عليها ذوي الإعاقة مثل  الإعفاء  من تذاكر المواصلات وميزات الإسكان والإعفاءات الجمركية   وغيرها".

 

لجنة التضامن مجلس النواب وزارة التضامن الأطراف الصناعية الرئيس السيسي

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