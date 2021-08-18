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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدرع أبيض ولا أحمر.. خبراء يكشفون هوية بطل الدورى الممتاز

الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك

اشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك حول اقتناص درع الدوري الممتاز الموسم الحالي وحقق الفارس الأبيض فوزا صعبا على نظيره فريق وادى دجلة بهدف نظيف فيما تعادل النادي الأهلى مع طلائع الجيش سلبيا.

فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد ٧٣ نقطة فيما حل النادي الأهلى فى المركز الثانى برصيد ٦٩ نقطة.

خبراء كرة القدم أكدوا على صعوبة المنافسة على اللقب وتحديد ما إذا كان زملكاوي أو أهلاوي فى ظل المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

فى البداية كشف مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين هوية بطل الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري وقال:
المباريات المتبقية صعبة أمام الأهلي والزمالك ولا يمكن التكهن بهوية بطل الدوري فى الموسم الحال.

أضاف: القول أن مباراة المصري هى الأصعب أمام الأهلي جانبه الصواب لكون المارد الأحمر سبق له تحقيق الفوز على ابناء بورسعيد فى المسابقات المحلية لافتا إلى أن الفرق التى تواجه الأهلي والزمالك منها الذى يلعب على الهروب من شبح الهبوط ومحاولة الحصول على نقطة أمام قطبي الكرة المصرية.

شدد على أن الدوري ما زال فى الملعب وفى اقدام لاعبي الأهلي والزمالك فى ظل صراع شرس بين القطبين على التتويج باللقب المحلي.

صراع شرس بين الأهلي والزمالك على التتويج بالدوري الممتاز

من جانبه أكد عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادي الأهلى أن المباريات المتبقية من عمر الدوري الممتاز صعبة للغاية وقال:  
الدورى خلال الموسم الجارى من أصعب النسخ على مدار تاريخ البطولة المحلية نظرا لحدة المنافسة وشراستها على التتويج باللقب أو الهروب من شبح الهبوط.

أضاف : الزمالك يتصدر بفارق أربع نقاط والأهلي يطارده من أجل اقتناص اللقب وتعثر اى فريق فى اى مباراة سيؤدى إلى منح اللقب المنافس مشددا على أن المباريات القادمة فى نهاية الدوري صعبة جدا للأهلي والزمالك ولا يمكن أن نحدد المباراة السهلة لاسيما وأن هناك فرقا تصارع على الهبوط ترغب فى حصد نقطة على الأقل ما يعطل اى فريق من القطبين فى مشوار حصد اللقب.

أوضح أنه يتعين على المدربين تأهيل اللاعبين من النواحي النفسية لتجاوز عقبة الأربع مباريات القادمة منوها إلى أن غياب محمد شريف مؤثر للغاية فى هجوم النادي الأهلى جراء الإصابة فى ظل التنافس القوى على نيل لقب الدوري مع غريمه التقليدي نادى الزمالك.

الدوري الممتاز ما زال في الملعب ولم تحسم هوية البطل حتى الآن

فيما أكد أحمد نخلة نجم النادي الأهلى السابق أن الدوري الممتاز ما زال فى الملعب ولم تحسم هوية البطل حتى الآن وقال: 
الدوري الي اخر لقاء فى المسابقة المحلية ولم يتم حسمه لصالح فريق بعينه.

تابع: كل المباريات صعبة جدا. معظم الفرق بتصارع من اجل البقاء في الدوري وهذا شيء صعب  للغاية على كبار الفرق التى تنافس من أجل حصد لقب بطل الدوري.

أستطرد : الزمالك فارق النقاط مع الأهلي ٤  لكن عليه ضغط كبير جدا مطالب بحصد بطولة في ظل سيطرت النادي الأهلي علي كل البطولات وفي نفس الوقت الأهلي يرغب فى تحقيق لقب  الدوري البطولة المحببة لجماهيره.

وقال ايضا: الأهلي لديه تركيز وصبر. انه يفوز بكل المباريات علي  امل  تعثر الزمالك وكل هذا يرجع الي العامل النفسي وتجهيز الاعبين للفوز بالبطولة.

بينما أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أن الدوري في طريقه إلى ميت عقبة لافتا إلى أن جميع مباريات الدوري المتبقية صعبة وقال:
ان شاء الله الدوري يكون زملكاوي لكن التركيز مطلوب فى المباريات الأخيرة من عمر الدوري المحلى.

لفت إلى أن كل المباريات صعبة وخاصةً فى الأمتار الأخيرة والفريق الأكثر إصرارا والأكثر تركيزا والأكثر ثبات انفعالي مع الهدوء النفسي هو من سيحسم الدوري.

شدد على أن جميع لاعبي فريق الزمالك هم عناصر مؤثرة منوها إلى أنه يجب ان يكون الكل فى واحد داخل صفوف الفارس الابيض خلال الفترة القادمة موضحا أن غياب محمد شريف عن مباريات  الأهلى وضخ مدى تأثيرها على المارد الأحمر مشيرا إلى انه من العناصر التى تتسم بالخطورة والشراسة الهجومية.

وأكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى فريق مصر المقاصة، أن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم صعبة للغاية بين الأهلى والزمالك.

مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأصعب لنادى الزمالك

وقال سليمان فى تصريحات إذاعية مباراة سيراميكا كليوباترا هى الأصعب لنادى الزمالك واعتقد أن مباريات الأهلى سهلة للغاية بسبب الأداء المميز الذى يقدمه المارد الأحمر فى الناحية الهجومية فهو يصل إلى مرمى المنافس بسهولة".

وأضاف: "الأهلى يقدم أداء ممتع للغاية والأداء الهجومي على أعلى مستوى لذلك أعتقد أن يفوز الفريق فى المباريات الأربعة المتبقية بسهولة".

وأكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى فريق مصر المقاصة، أن هناك حالة توفيق بشكل كبير مع نادى الزمالك هذا الموسم، مشددا على أن هناك علامات تدل على فوز القلعة البيضاء بالدوري الممتاز.

وواصل: "الزمالك يقدم أداء مميز مع كارتيرون خلال الفترة الماضية خاصة بعد فترة التوقف والذى استفاد منها المدرب من خلال الناحية البدنية بالإضافة إلى الجانب الخططي الذى يركز عليه".

وأتم :"هناك علامات تؤكد بأن الزمالك الأقرب للدوري ولكن البطولة لن تحسم إلا فى نهاية الدوري بعد انتهاء أخر مباراة".

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