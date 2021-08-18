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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سانا: الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة نفط الشعب السوري

سوريا
سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن  قوات الاحتلال الأمريكي قامت بنقل رتل شاحنات وصهاريج محملة بالنفط السوري المسروق وناقلات وشاحنات وبرادات من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وذكرت الوكالة السورية نقلا عن مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية  بأن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً آخر  من صهاريج النفط المسروق.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل كان يضم 42 آلية من صهاريج معبأة بالنفط المسروق وناقلات وشاحنات وعدداً من البرادات عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية.

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وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي الجمعة الماضية رتلاً مؤلفاً من 55 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

سوريا الشعب السوري قوات الاحتلال وكالة الأنباء السورية الإحتلال الأمريكي العراق

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