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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: مقتل امرأة وإصابة مدنيين في قصف تركي على ريف الحسكة

سوريا: مقتل امرأة
سوريا: مقتل امرأة وإصابة مدنيين في قصف تركي على ريف الحسكة

أعلنت سوريا مقتل امرأة وإصابة عدد من المدنيين خلال قصف تركي بعشرات القذائف على بلدة أبو راسين ومحيطها في ريف الحسكة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن القوات التركية نفذت قصفا بأكثر من 50 قذيفة  على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة منها قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي، ما تسبب في استشهاد امرأة ووقوع إصابات بين السكان وأضرار مادية كبيرة.

وتسبب القصف في تدمير عدد من المنازل وتهجير عدد من الأسر، حيث سادت حالة من الهلع في ظل التصعيد بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية في ريف الحسكة.

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ويستمر التصعيد بين الفصائل الموالية لتركية و"قسد" لليوم الرابع على التوالي، ما أدلى إلى موجة نزوح واسعة بين أهالي قرى ريفي تل تمر ورأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الجيش التركي شن هجوما في ريف الحسكة ردا على استهداف نقاطه في ريف تل تمر، لتأكيد استعداده على ردع أي عدوان تشنه "قسد".

سوريا قصف تركي ريف الحسكة تركيا قسد

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