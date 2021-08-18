الزراعة: 90% اكتفاء ذاتيا من الأسماك.. الثروة السمكية : الاستغلال الأمثل للبحيرات والبحار لم يتحقق حتى الآن.. وخبير: الدول العربية أهم الأسواق المستهدف افتتاحها

وزير الزراعة : الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى مصر يصل إلى 90 %

الثروة السمكية : الاستغلال الأمثل للبحيرات والبحار لم يتحقق حتى الآن

القرش : أصبحنا ننتج الأسماك البحرية كـ الوقار والدنيس





تعد الثروة السمكية من أهم الثروات التى تتمتع بها مصر نظرا لوجود بحرين ونهر النيل ، ولم يعتمد انتاج الأسماك على هذا فقط ، بل ظهر الاستزراع السمكى لتحتل مصر المركز الأولى بها على مستوى افريقيا .



وفى هذا الصدد قال الدكتور صلاح حجازى استاذ بمركز البحوث الزراعية وخبير الاستزراع السمكى ، إن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس فى مجال الثروة السمكية تهدف للوصول إلي تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى مصر.



وأضاف "حجازى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن إنتاج مصر من الأسماك وصل إلي 2 مليون طن بعد أن كان مليونا و 400 ألف طن خلال عام 2014 ، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية سواء التى تخص القطاع الخاص أو الحكومة ، معلقا :" كل المشروعات تتم تحت رعاية الحكومة ، وتوجيهات الرئيس".



وأشار خبير الاستزراع السمكى إلي وصول الإنتاج إلي 3 ملايين طن من الأسماك خلال 4 سنوات ، متوقعا أن نصل إلي الاكتفاء الذاتى من الأسماك قبل الـ 4 سنوات ، إذ أن نصيب الفرد فى مصر 20 كيلو خلال العام ، أما نصيب الفرد العالمى 24 كيلو جراما خلال العام ليصل للاكتفاء الذاتى من الأسماك .





ونفى تأثر تصدير الأسماك أو إنتاجه بجائحة فيروس كورونا، لأن الإنتاج أو التصدير لم يتوقف يوما فالجميع يعمل ولكنها أثرت على أسعار الأسماك، منوها إلي أنه زاد المعروض فقلت الأسعار.





وكشف عن الأسواق الخارجية المستهدف افتتاحها أمام الأسماك المصرية وهى الدول العربية وأسواق الخليج، وذلك سيتم من خلال زيادة انواع الأسماك المصرية من جهة ، وممارسات مع المزارع بحيث يتم اعتماد جودتها.





وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن مصر الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج أسماك البلطى والمزارع ، مضيفا أن مصر تنتج حوالى 1.9 مليون طن من أسماك المزارع السمكية ، وبالتالي لدينا اكتفاء ذاتى من الأسماك ، ونصدر ما يتبقي للخارج.

وأشار " القرش" فى تصريحات لـ صدى البلد ، إلي أننا متميزون أيضا علي مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج السمك البورى ،منوها إلي أن أسماك السالمون والتونة والسردين تتواجد بأماكن معينة في البحار ، والتى تتلاقي فيها تيارات الهواء فتطفو علي المياه ويتم اصطيادها ، مشيدا بخطة التطوير التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحيرات وضاعفت من إنتاج الأسماك .



وأوضح أننا أصبحنا ننتج الأسماك البحرية كالوقار والدنيس وبعض الأسماك التى يتم تصديرها أيضا إلي الخارج .

ولفت إلي أن فيروس كورونا لم يمنع مصر من استيراد وتصدير الأسماك ، مع تشديد الرقابة علي عمليات الاستيراد تخوفا من وجود أى أمراض أو فيروسات.



وقال السيد القصير وزير الزراعة ، إن الدولة تبنت المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل ) مع التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى ( بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شرق قناة السويس – مشروع الفيروز ببورسعيد) ما أدى إلى وصول إنتاج مصر من الاسماك إلى 2 مليون طن ، وتحقق معه الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 90% .



وأضاف خلال تصريحات له ، أن مصر تحتل المركز الاولى افريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى والثالث عالمياً فى انتاج أسماك البلطى.



كما أكد الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية اأن هناك تحديات كبيرة أمام الثروة السمكية ورغم ذلك حققنا إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك سنويا من البحار والبحيرات والمصايد المختلفة .

وقال مصيلحى خلال تصريحات له ، إن مصر تحتل المركز رقم 6 على مستوى العالم فى الإنتاج السمكى والدولة تملك رؤية شاملة لتطوير الثروة السمكية كى يكون لدينا فائض من الإنتاج للوصول إلى مرحلة تصدير الأسماك للخارج .



وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن ثبات أسعار الأسماك فى الأسواق المصرية هو أفضل دليل على زيادة الإنتاج وتمكن الدولة من توفير الأسماك رغم كل التحديات التى تواجه الثروة السمكية .





وعن التحديات التى تواجه الثروة السمكية قال مصيلحى إن هناك تحديا كبيرا وهو الإستغلال الأمثل للبحيرات والبحار الذى لم يتحقق حتى الآن رغم أننا نملك الخبرات الكبيرة فى الاستزراع السمكى .

وأضاف أن مشروعات تطوير البحيرات مازالت مستمرة حيث تمكنت الدولة من إزالة 1600 حالة تعدٍ على البحيرات ومتوقع مردود أفضل خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الإنتاج للقطاع الخاص يساهم بشكل كبير فى المنظومة من الإنتاج السمكى ولدينا رؤية كبيرة لإنجاح منظومة للإستزراع السمكى وتعميم تلك التجارب الناجحة منها .

وأشار إلى أن مسألة الأعلاف تمثل تحديا كبيرا أمام إنتاج الأسماك ونواصل البحوث على صحة الأسماك ورعايتها فى المزارع للوصول إلى أفضل الأنواع والأصناف للوصول إلى تصدير للخارج .



وأضاف أن صندوق تحيا مصر دعم الصيادين بأكثر من 50 مليون جنيه لتطوير حياتهم ومعيشتهم وذلك لأن الثروة السمكية تعوض نقص البروتين الحيوانى فى مصر .



وطبقا للبيانات فإن أبرز الدول المستقبلة لصادرات الأسماك المصرية هى السعودية والأردن والكويت واليونان وانجلترا بكميات محدودة لا تزيد عن 40 ألف طن رغم زيادة إنتاج مصر من الأسماك ووصوله إلى 2.2 مليون طن سنويا.



وطالب عدد من مستثمرى ومزارعى الأسماك بفتح باب التصدير عبر إتاحة أسواق جديدة لتصريف منتجهم عالميا والاستفادة من هامش ربح أفضل من البيع محليا نظرا لانخفاض الأسعار حاليا.