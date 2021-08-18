رئيس نادي سموحة يكرم حسام الحارتي نائب رئيس القسم الرياضي بصدى البلد

كرم المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة حسام الحارتي نائب رئيس القسم الرياضى بموقع صدي البلد

جاء ذلك خلال الحفل الذى اقامه نادى سموحة مساء اليوم بمقر النادي بالاسكندرية بمناسبة افتتاح النادي لبعض المشروعات داخل النادي.

واوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة ان الإعلام شريك اساسى فى النجاح الذى يحققه نادي سموحة على كافة الاصعدة سواء الرياضية او الاجتماعية.



ووجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الشكر لموقع صدي البلد الإخباري علي دعمه للنادي وتغطية كافة الأنشطة الرياضيه.

واكد المهندس فرج عامر ان نادي سموحة سيقدم كافة الدعم من أجل خدمة اعضاء النادي وتوفير كافة متطلباتهم.

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