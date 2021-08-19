الأكاديمية البحرية والشعب الجمهورى يكرمان ابن مدرسة الراعي الصالح ببورفؤاد المتربع على المركز الرابع في أوائل الثانوية ومدير مدرسته.. والأخير: "كنت واثق فيه"

كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد الطالب المتربع على المركز الرابع على المستوي الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة أحمد محمد إبراهيم حواتر ابن مدرسة الراعي الصالح ببورفؤاد التابعة لمدارس الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ، وذلك وسط احتفالية ضخمة بأحد أكبر الفنادق ببورسعيد.

كما كرمت الأكاديمية مدير مجمع مدارس الراعي الصالح ببورفؤاد نِشأت أيوب ، لدور المدرسة في حياة الطالب " أحمد حواتر " والتي التحق بها من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة ، حتى تم تتويجه وتفوقه وتشريفه لمحافظة بورسعيد في أوائل الثانوية العامة.

وسلمت إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد دروع التكريم للطالب المتفوق أحمد حواتر ، ولمدير المدرسة نشأت أيوب ، مؤكدين بأن محافظة بورسعيد بأكملها تعيش في حالة من الفخر والسعادة العارمة بعدما تربع إبنها على المركز الرابع في أوائل الثانوية العامة .

ومن جانبه بدأ نشأت أيوب مدير مدرسة الراعي الصالح ببورفؤاد كلامه والسعادة تسبق كلماته " الحمد لله ابني شرفنا كلنا ، مستكملا " أحمد حواتر " كان متميز منذ الصغر".

وأردف " أحمد التحق بالمدرسة من مرحلة رياض الأطفال وحتي وصل للشهادة الثانوية ، لذلك فهو ابني وابن من أبناء المدرسة التي تربى ونشأ فيها ".

وتابع بكلمات تمتلأ بالفخر" أحمد طالب مؤدب ومحترم ، أنا كنت مستني الخبر ده وكنت واثق إن أحمد هيكون من أوائل الجمهورية".

وعلى جانب أخر أكد مدير المدرسة التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد " كان هناك تواصل دائم خلال فترة الكورونا مع كافة الطلاب يوميا وذلك بناء على تعليمات الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها والقمص بولا سعد الممثل القانوني لمدارس المطرانية ، وكانت هناك حصص أون لاين يوميا لكافة المواد الدراسية ، وذلك عن طريق منصة الـتيميز الخاصة بالمدرسة".

وعلى جانب متصل قال أحمد حواتر الرابع مكرر في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ابن بورسعيد " الحمد لله الفرحة أكبر مما كنت أتوقع ، مؤكدا بأن الفضل الأول يرجع لمدرسته والتي أطلق عليها " بيتي الثاني" لأنه ينتمي لها منذ 14 عاما.

وأردف " كل معلمين وإدارة مدرستي كانوا معي خطوة بخطوة طيلة مسيرتي التعليمية يجشعوني أولا بأول ،ويوفرون لي كل الدعم ".

واستكمل الرابع على مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية " المدرسة كانت تقدم رعاية للمتوفقين علميا ورياضيا وفنيا وثقافيا، وهو ما جعلني أنا وكل زملائي موهوبين في كافة المجالات ".

وعلى جانب أخر قال أحمد " كنت خائف مثلي مثل أي طالب في سني من نظام التعليم الجديد ، ولكني لم أترك نفسي فريسة للمخاوف وبدأت في البحث والإطلاع وحل تمارين كثير في كافة المواد وبالأخص المواد العلمية ، والحمد لله ربنا وفقنى وحققت ما كنت أحلم به".

واختتم الطالب أحمد حواتر الرابع على مستوي الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة " أحلم إلتحاقي بكلية الهندسة ، والحمد لله توكلت على الله وإيماني بالله وثقتي به ، حققت حلمي وسألتحق بتلك الكلية".

وفى سياق متصل كرم حزب الشعب الجمهورى بمحافظة بورسعيد، برئاسة الاستاذ عمرو الشافعى الطالب أحمد حواتر الحاصل على المركز الرابع م جمهورى فى الشهادة الثانوية العامة لهذا العام علمى رياضة .

هذا واستقبل امين عام الحزب و الدكتور تامر أنور امين التنظيم الطالب المتفوق واسرته بمقر الأمانة العامة للحزب هذا بالإضافة الي الاستاذ نشأت أيوب مدير مدرسة الراعى الصالح المنتمى لها الطالب تقديرا للانجاز الذى حققه ورفع به اسم بورسعيد خفاقا بين محافظات الجمهورية .

حضر التكريم عدد من قيادات الأمانة العامة للحزب ببورسعيد بينهم الأستاذة ياسمين عادل امين الخدمة المجتمعية و الإعلامي محمد الغزاوى امين الاعلام بالحزب

هذا و قامت قيادات أمانة قسم بورفؤاد برئاسة الأستاذ إيهاب عبد الكريم وعدد من هيئة مكتب الأمانة بتكريم الطالب كذلك تم تكريم الأستاذ نشأت لويس مدير مدرسة الراعي الصالح ببوفؤاد.

ووجه الأستاذ عمرو الشافعى أمين الحزب التهنئة لابن مدينة بورفؤاد ومحافظة بورسعيد على الانجاز الكبير والمستحق، ومتمنيًا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة في فى مشواره التعليمى بالجامعة فى ظل اهتمام الدولة بملف التعليم في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وأعرب امين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الإنجازات المتعددة لأبناء بورسعيد فى شتى المجالات العلمية و التنفيذية و الرياضية المختلفة خاصة وان الحائز عليه استطاع ان يضع بورسعيد فى مكانة التفوق العلمى بين المحافظات .

وقدم أمين الحزب التهنئة الى حواتر واسرته باسم أعضاء الحزب بكافة مستوياتهم التنظيمية مشيد بدور الاسرة التى تعتبر الركيزة الأساسية فى سباق التفوق العلمى بجانب المدرسة و الطالب نفسه .

وفى سياق متصل أكد الأستاذ إيهاب عبد الكريم امين قسم بورفؤاد أن الطالب رفع اسم مدينة بورفؤاد ذات التاريخ العريق ومحافظة بورسعيد أرض البواسل خفاقا واسعد جموع الأسر البورسعيدية وضرب مثال للطالب المجتهد.

وقال عبد الكريم إن الطالب أحمد حواتر نموذج يجب أن يحتذي به شباب بورسعيد وطلاب الثانوية العامة ليكون عندنا العالم المقبل ١٠٠٠ حواتر.

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