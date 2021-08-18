عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الغضبان» يلتقي عددا من المستثمرين وأصحاب المصانع ورجال الأعمال.. ويؤكد: حوافز تشجيعية للاستثمار بشرق بورسعيد أقرتها الهيئة الاقتصادية

صدى البلد
  • محافظ بورسعيد: 
  • الانتهاء من ترفيق مليون متر مربع بالمنطقة نهاية العام
  • حوافز تشجيعية للاستثمار بشرق بورسعيد والتي أقرتها الهيئة الاقتصادية من خلال صدور لائحة خاصة للجمارك
  • اللواء محمد برايا 
  • تجهيز الطرق الداخلية للمشروع والانتهاء من إنارة المنطقة الاقتصادية

 

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءً مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع ورجال الأعمال، اليوم الأربعاء، بمقر "شركة بورسعيد للتنمية بشرق بورسعيد"، وذلك فى إطار جولته الموسعة مع وفد المستثمرين بمنطقة شرق بورسعيد، بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى.

وشاهد محافظ بورسعيد والوفد المرافق له، عرضا تقديميا عن المنطقة الاقتصادية ومزاياها والإمكانات التى تتمتع بها، وأيضا شهد اللقاء عرضا تقديميا عن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على أقسام وإدارات ومنظومة عمل الشركة.
 
واستعرض اللواء عادل الغضبان مزايا المنطقة الصناعية بشرق، والتى تقع على مساحة ٦٣كم ٢، حيث يتم تجهيز ٢٠ كم٢ حاليا لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، لافتا إلى أن منطقة شرق بورسعيد ستصبح من أهم المناطق الصناعية فى مصر نظرا لوجود منطقة لوجيستية وميناء، وعدد من المقومات التى تساهم فى الترويج للمنطقة اقتصاديا، مؤكدا أنها من المناطق الواعدة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم إنفاق ١٨ مليار جنيه لتحسين التربة بشرق بورسعيد، وتم تجهيز الطرق الداخلية بالمشروع، والانتهاء من إنارة المنطقة الاقتصادية بالكامل، وبنهاية العام سوف يتم الانتهاء من ترفيق مليون متر مربع.
وأشاد اللواء عادل الغضبان ووفد المستثمرين بالعرض التقديمى للشركة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، والتى تجعل منها أفضل المناطق عالميا، وأكد الوفد رغبتهم فى التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد بما يحقق الاستغلال الأمثل المنطقة ويساهم فى تطويرها على غرار التنمية التى تشهدها بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد إن هناك حوافز تشجيعية للاستثمار بشرق بورسعيد، والتي أقرتها الهيئة الاقتصادية من خلال صدور لائحة خاصة للجمارك، وقرار رئيس الوزراء باعتبار المنتج الذي ينتج بمصانع منطقة شرق بورسعيد معفى من الضرائب والجمارك.

محافظ بورسعيد يوافق على توريث رخصة البمبوطية وتجار مخلفات السفن

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن الفترة القادمة ستشهد إقامة مؤتمر اقتصادى عالمى، لتسويق المشروعات الاستثمارية بشرق بورسعيد ومختلف المشروعات بالمنطقة، بالإضافة إلى عمل معرض "صنع فى بورسعيد"، والذي يساهم فى ترويج منطقة شرق بورسعيد سياحيا واقتصاديا، مؤكدا أهمية الاستغلال الأمثل لمنطقة شرق بورسعيد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

من جانبه، رحب اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، بمحافظ بورسعيد، ووفد المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدا أن الهيئة تقدم جميع وسائل الدعم والتيسيرات اللازمة للتشجيع على الاستثمار بمنطقة شرق الواعدة.

IMG-20210818-WA0038
IMG-20210818-WA0038
IMG-20210818-WA0035
IMG-20210818-WA0035
IMG-20210818-WA0037
IMG-20210818-WA0037
IMG-20210818-WA0036
IMG-20210818-WA0036
IMG-20210818-WA0030
IMG-20210818-WA0030
IMG-20210818-WA0032
IMG-20210818-WA0032
IMG-20210818-WA0031
IMG-20210818-WA0031
IMG-20210818-WA0033
IMG-20210818-WA0033
IMG-20210818-WA0034
IMG-20210818-WA0034
IMG-20210818-WA0029
IMG-20210818-WA0029
IMG-20210818-WA0025
IMG-20210818-WA0025
IMG-20210818-WA0028
IMG-20210818-WA0028
IMG-20210818-WA0027
IMG-20210818-WA0027
IMG-20210818-WA0026
IMG-20210818-WA0026
IMG-20210818-WA0024
IMG-20210818-WA0024
بورسعيد محافظ بورسعيد رجال الأعمال الجمارك الداخلية محافظة بورسعيد المشروعات المناطق الصناعية المستثمرين المنطقة الصناعية

ترشيحاتنا

الهروب الكبير |حذاء محافظ البنك المركزي شاهد عيان على مأساة مطار كابول

حميد أحداد يشارك في مران الزمالك

اكتشف القصر الملكي بالأردن .. ماذا يحوى من الداخل ؟

قرابة 22 مليون جرعة.. الصحة تعلن تفاصيل شحنات الكوفاكس

الونش وعبد الشافي يشاركان في مران الزمالك

رسميا.. نادي يوفنتوس يتعاقد مع مانويل لوكاتيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

عودة شريف الأبرز.. بشري سارة لـ الأهلي قبل مواجهة المصري

السيطرة على حريق فى شقه سكنيه بسبب سخان كهربائى بالسنبلاوين

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

ما حقيقة الحالة الصحية لـ عادل إمام.. وهل خضع للعزل الإجباري ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ