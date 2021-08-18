«الغضبان» يلتقي عددا من المستثمرين وأصحاب المصانع ورجال الأعمال.. ويؤكد: حوافز تشجيعية للاستثمار بشرق بورسعيد أقرتها الهيئة الاقتصادية

محافظ بورسعيد:

الانتهاء من ترفيق مليون متر مربع بالمنطقة نهاية العام

حوافز تشجيعية للاستثمار بشرق بورسعيد والتي أقرتها الهيئة الاقتصادية من خلال صدور لائحة خاصة للجمارك

اللواء محمد برايا

تجهيز الطرق الداخلية للمشروع والانتهاء من إنارة المنطقة الاقتصادية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءً مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع ورجال الأعمال، اليوم الأربعاء، بمقر "شركة بورسعيد للتنمية بشرق بورسعيد"، وذلك فى إطار جولته الموسعة مع وفد المستثمرين بمنطقة شرق بورسعيد، بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى.

وشاهد محافظ بورسعيد والوفد المرافق له، عرضا تقديميا عن المنطقة الاقتصادية ومزاياها والإمكانات التى تتمتع بها، وأيضا شهد اللقاء عرضا تقديميا عن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على أقسام وإدارات ومنظومة عمل الشركة.



واستعرض اللواء عادل الغضبان مزايا المنطقة الصناعية بشرق، والتى تقع على مساحة ٦٣كم ٢، حيث يتم تجهيز ٢٠ كم٢ حاليا لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، لافتا إلى أن منطقة شرق بورسعيد ستصبح من أهم المناطق الصناعية فى مصر نظرا لوجود منطقة لوجيستية وميناء، وعدد من المقومات التى تساهم فى الترويج للمنطقة اقتصاديا، مؤكدا أنها من المناطق الواعدة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم إنفاق ١٨ مليار جنيه لتحسين التربة بشرق بورسعيد، وتم تجهيز الطرق الداخلية بالمشروع، والانتهاء من إنارة المنطقة الاقتصادية بالكامل، وبنهاية العام سوف يتم الانتهاء من ترفيق مليون متر مربع.

وأشاد اللواء عادل الغضبان ووفد المستثمرين بالعرض التقديمى للشركة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، والتى تجعل منها أفضل المناطق عالميا، وأكد الوفد رغبتهم فى التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد بما يحقق الاستغلال الأمثل المنطقة ويساهم فى تطويرها على غرار التنمية التى تشهدها بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد إن هناك حوافز تشجيعية للاستثمار بشرق بورسعيد، والتي أقرتها الهيئة الاقتصادية من خلال صدور لائحة خاصة للجمارك، وقرار رئيس الوزراء باعتبار المنتج الذي ينتج بمصانع منطقة شرق بورسعيد معفى من الضرائب والجمارك.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن الفترة القادمة ستشهد إقامة مؤتمر اقتصادى عالمى، لتسويق المشروعات الاستثمارية بشرق بورسعيد ومختلف المشروعات بالمنطقة، بالإضافة إلى عمل معرض "صنع فى بورسعيد"، والذي يساهم فى ترويج منطقة شرق بورسعيد سياحيا واقتصاديا، مؤكدا أهمية الاستغلال الأمثل لمنطقة شرق بورسعيد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

من جانبه، رحب اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، بمحافظ بورسعيد، ووفد المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدا أن الهيئة تقدم جميع وسائل الدعم والتيسيرات اللازمة للتشجيع على الاستثمار بمنطقة شرق الواعدة.

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