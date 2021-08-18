تحطم مروحية عسكرية روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة من نوع "ميج 29" ومصرع طيارها في مقاطعة أستراخان بجنوب روسيا.

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية إن الطائرة تحطمت يوم الأربعاء 18 أغسطس أثناء تنفيذها تحليقا اعتياديا بدون تجهيزات قتالية.

وأضاف أن الطائرة تحطمت في منطقة خالية من السكان في ميدان أشولوك العسكري.

وتوجت إلى مكان الكارثة لجنة تابعة لقيادة القوات الجوية الفضائية الروسية لتحديد أسباب تحطم الطائرة.

ومن ناحية أخرى، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم ضبط خلية إرهابية في شبه جزيرة القرم.

وأفادت وكالة سبوتنيك، فى بيان صدر اليوم عن الجهاز انه“تم قمع أنشطة خلية تابعة لتنظيم إرهابي دولي محظور في روسيا وتم اعتقال اثنين من زعماء الخلية وثلاثة من المشاركين النشطين فيها”.



وبدورها قالت وزارة الداخلية الروسية إن أفراد هذه الخلية “قاموا بأنشطة مناهضة للدستور وكانوا يسعون لتدمير مؤسسات المجتمع بهدف الإطاحة بالحكومة الحالية بالعنف”.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمن الفيدرالي في القرم إميل كوربيدينوف، إنه "تم قمع أنشطة خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي حزب “التحرير الإسلامي” (المحظور في روسيا بقرار من المحكمة العليا الروسية في عام 2003)”.