هل تكون موسكو أول المعترفين بالإمارة؟.. تفاهمات بين روسيا وطالبان في أفغانستان

أعلن السفير الروسي في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أنه عقد اجتماعات في كابول مع ممثلين عن حركة طالبان.

وبحسب "الشرق" السعودية، قال السفير الروسي في أفغانستان إن اجتماعه مع ممثلي طالبان في كابول كان إيجابياً وبناءً.

وأضاف:"ممثلو طالبان أبلغوني أن نهج الحركة تجاه روسيا جيد جدا وفي غاية الودية".

وأوضح أن ممثلي طالبان أكدوا أنهم سيحافظون على أمن السفارة الروسية في كابول.

وتابع السفير الروسي أن عمل السفارة الروسية في كابول مستمر وأن طالبان تعهدت بتلبية كل احتياجاتها.

روسيا: لن نتسرع في الاعتراف بحركة طالبان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، أن روسيا لن تتسرع في الاعتراف أو عدمه بحركة طالبان في قيادة أفغانستان، معربة عن أملها في ألا تكون الحكومة الأفغانية أخرجت أموال البلاد خارج البلاد معها عند هروبها.

وقالت الخارجية الروسية إن الوضع في كابول هادئ بشكل مدهش وحركة طالبان تحث الناس في العاصمة على التبليغ في حال حصول حالات نهب.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه يوجد الآن حوالي 100 شخص بالسفارة الروسية في كابول، مضيفة أن طالبان فرضت حظر التجول في كابول وهو أمر إيجابي.

وتابعت: “روسيا لن تتسرع في الاعتراف او عدمه بالسلطات الأفغانية الجديدة الأمر يعتمد على سلوكها”.

وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في ألا تكون الحكومة الأفغانية قد اخرجت جميع أموال البلاد معها عندما هربت من أفغانستان.