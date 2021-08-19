سفير بلجيكا يهدي محافظ جنوب سيناء كتاب «بلجيكا على ضفاف النيل»

أهدي فرانسوا كورنيه دى الزيوس سفير بلجيكا بالقاهرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كتاب " بلجيكا علي ضفاف النيل " كاتبة بلجيكية تعبيرا علي حبها لمصر وعمق العلاقات بين مصر و بلجيكا جاء ذلك خلال زيارة سفير بلجيكا بالقاهرة لشرم الشيخ واستقبال اللواء خالد فودة له بمكتبه بشرم الشيخ.

تناول اللقاء العلاقات المميزة بين الشعب المصري والبلجيكي، والتعاون في عدد من المجالات وخاصة التعاون في مجال تنشيط السياحة بين البلدين.

ورحب المحافظ بزيارة السفير هو وأسرته الى مدينة شرم الشيخ وتمنى لهم إقامة سعيدة،

وأعرب سفير بلجيكا عن سعادته لزيارة مدينة السلام والتي زارها من قبل وهو طالب منذ ثلاثين عاما وأشاد بالتطور الهائل الذى لمسة في كل مكان قام بزيارته ، مشيدا بالأمن والأمان وحسن الضيافة.

وأوضح سفير بلجيكا أنه فضل أن يأتي الى شرم الشيخ عن طريق البر وأشاد بالطريق الدولي الجديد" القاهرة - شرم الشيخ"، والذى سيسهل من الرحلات البرية لكافة السياح البلجيكيين الذين يفضلون زيارة القاهرة وشرم الشيخ.

ودعا المحافظ السفير الى زيارة متحف شرم الشيخ هو وأسرته ورحب السفير بهذه الدعوة الكريمة ، كما قام المحافظ بشرح حدود المحافظة على الخريطة والتي تظهر توافر الأمن والأمان بكافة ربوعها.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ جنوب سيناء السفير البلجيكي درع المحافظة تكريما له كما أهداه بعض الهدايا التذكارية والوفد المرافق له.

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سفير بلجيكا بالقاهرة

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