عبد الجليل: المباريات المتبقية للمقاصة فترة إعداد.. ولن أقف في طريق مرسي

أكد محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر للمقاصة أن المباريات الحالية والمتبقية للفريق الفيومي بمثابة مباريات ودية و إعداد للموسم الجديد .

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

اتفقت مع مجلس إدارة النادي برئاسة النائب أحمد هويدي على تجربة بعض العناصر الشابة و البدلاء في المباريات المتبقية ، لتحديد الراحلين عن صفوف المقاصة بنهاية الموسم ، كما أن الفريق حسم بقاءه بالممتاز بنسبة كبيرة ، ولذلك أعمل على التدوير بين اللاعبين في مختلف المراكز.

واختتم عبد الجليل : باسم مرسي أبلغني في تدريب الأمس أنه لم يتلق عرضاً رسمياً من النادي المصري البورسعيدي ، ولن أقف في طريقه حال وصول عرض مناسب بنهاية الموسم الجاري .

اكتسح نادي البنك الأهلي نظيره مصر المقاصة، بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، ضمن منافسات الأسبوع 31 من دوري WE المصري.

وابتعد نادي البنك الأهلي عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط.

ورفع نادي البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 32 في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 37 في المركز الحادي عشر.