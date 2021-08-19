عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: المباريات المتبقية للمقاصة فترة إعداد.. ولن أقف في طريق مرسي

صدى البلد

أكد محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر للمقاصة أن المباريات الحالية والمتبقية للفريق الفيومي بمثابة مباريات ودية و إعداد للموسم الجديد .

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

اتفقت مع مجلس إدارة النادي برئاسة النائب أحمد هويدي على تجربة بعض العناصر الشابة و البدلاء في المباريات المتبقية ، لتحديد الراحلين عن صفوف المقاصة بنهاية الموسم ، كما أن الفريق حسم بقاءه بالممتاز بنسبة كبيرة ، ولذلك أعمل على التدوير بين اللاعبين في مختلف المراكز.

واختتم عبد الجليل : باسم مرسي أبلغني في تدريب الأمس أنه لم يتلق عرضاً رسمياً من النادي المصري البورسعيدي ، ولن أقف في طريقه حال وصول عرض مناسب بنهاية الموسم الجاري .

اكتسح نادي البنك الأهلي نظيره مصر المقاصة، بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، ضمن منافسات الأسبوع 31 من دوري WE المصري.

وابتعد نادي البنك الأهلي عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط.

ورفع نادي البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 32 في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 37 في المركز الحادي عشر.

محمد عبد الجليل مصر للمقاصة أحمد هويدى باسم مرسي المصري البورسعيدي

ترشيحاتنا

توخيل يحسم موقفه من رحيل حكيم زياش .. تفاصيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 19-8-2021

روسيا تعلق على إرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان

الصين تنهي رحلتها الاستكشافية على المريخ.. و10 جيجا بيانات أولية عن الكوكب الأحمر

في حمام السباحة .. ناهد السباعي تشارك جمهورها بفيديو لها .. شاهد

ظريف يطالب أمريكا والناتو بتعويض أفغانستان عن خسائر الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

آخر تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا .. فيديو

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ