أحدث ظهور لـ عمرو سعد على السوشيال ميديا ..شاهد

نشر الفنان عمرو سعد، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

برنس السينما - الطموح حلو - المحترم

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "ملوك الجدعنة"، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

وأعلن المنتج صادق الصباح، عن التعاقد مع عمرو سعد ومصطفي شعبان لمسلسل يشاركان به للعام الثاني على التوالي في رمضان 2022، بعد نجاحهما سويا في مسلسل ملوك الجدعنة الموسم الماضي.