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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجمل ثنائي.. ريهام أيمن وشريف رمزي يخطفان قلوب متابعيهما بأحدث جلسة تصوير

ريهام ايمن و شريف
ريهام ايمن و شريف رمزي

نشرت الفنانة ريهام أيمن،  صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت ريهام أيمن في الصورة مع زوجها شريف رمزي من أحدث جلسة تصوير مما أثار إعجاب متابعيهما. 

 

وجاءت التعليقات علي صور ريهام أيمن وشريف رمزي كالتالي :

أجمل ثنائي - تجننوا - ربنا يحفظكم

 

من جانب آخر، تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت أيضا ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.

ريهام ايمن انستجرام الفن التواصل الاجتماعي جلسة تصوير صور

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