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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: نقطة نور وسط العتمة

صدى البلد

"مشكلة مجتمعنا أن الناس فيه يرون الحياة بطريقة سوداوية جداً، وتحكمهم المشاعر السلبية،، يحبون أن يروا الجانب المظلم دائماً، وأيضاً يكون في اعتقادهم دائماً أن الظلام يعني العتمة الدائمة، والظلام بالنسبة لهم يرمز إلى اليأس والبؤس، لكن أنا أعتقد أن هناك جانب آخر للظلام، فلولا عتمة الليل وظلمته لما استطعنا أن نرى النجوم التي في السماء وهي مضيئة بهذا الشكل، أعني أنه لولا عتمة الظلام لما كان بإمكاننا أن نرى النور بهذا الوضوح، هذا يعني أن النور دائماً ينبت من قلب الظلام،، وهذا المثال متواجد في الحياة، لكن فقط يحتاج لتصديقه،، لكن الناس يفضلون أن يروا الظلام من جهة واحدة فقط، وهي أن الظلام هو الظلام أي العتمة الأبدية واليأس والبؤس،، أنا أعلم أن الحياة تكون قاسية على الأشخاص أحياناً، لكن يجب عليكم معرفة أن هذه الدنيا دار بلاء وابتلاء،، وأيضاً يجب أن تعرفوا أن هذه الحياة التي تعيشونها والصعوبات التي تواجهكم فيها هي امتحان لكم من اللهسبحانه وتعالى، فإن اجتزتموه وصبرتم على ما بيلتم به فسوف تذهبون إلى الدار الآخرة ورضى الله سبحانه وتعالى يرافقكم، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: 
﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 32].. صدق الله العظيم

أليست هذه الآية الكريمة لديها القدرة على إقناعكم بأن هذه الحياة فانية؟وأنه لا يوجد داعي لتحزنوا على الشيء ذاته دائماً؟

لذلك لا تحكموا على الحياة لأنكم فقط ترونها من جانب واحد بطريقة تفكيركم فقط، لأنه يمكنكم أن تروا الحياة بطريقة أجمل وبصورة أوضح، لكنكم فضلتم الثبات على الصورة التي التقطوها للحياة بطريقة مشوشة"
ويجب على كل شخص تذكر هذه الجملة دائماً:
'حياتك هي لوحتك الخاصة، إما أن تضيف لها ألواناً داكنة وتجعلها معتمة، أو أن تضيف لها ألواناًزاهية لتجعلها مشرقة'

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