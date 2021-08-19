حيل سريعة لتفتيح آثار الحروق والندبات بالمنزل

بعلاجات طبيعية متوفرة من مطبخك يمكنك التخلص من الندبات وتفتيح آثار الحروق فى غصون أسابيع قليلة، إليك أبرز تلك العلاجات، يمكنك تجربتها من مطبخك وفقا لموقع برايت سايد.

ستساعدك هذه العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة على التخلص من ندبات وعلامات الحروق.



1 -البطاطس



تحتوى على إنزيم يسمى الكاتيكول ، والذي له خصائص تبييض طبيعية فقط قطعي البطاطس إلى شرائح رفيعة و افركيها برفق على الحروق ثلاث مرات يوميًا.

تحتوي الشرائح أيضًا على خصائص مهدئة ومضادة للتهيج تعالج الحروق الطفيفة.

2-طماطم

الطماطم غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامينات A و C التي تساعد على تلاشي البقع الداكنة وترطيب البشرة وترطيبها. يحتوي العصير على خصائص تفتيح البشرة مما يشفي ويفتح مكان الندبات فقط قطعي شريحة طماطم وافركي برفق مكان الندبة وضعيه مرتين يوميًا.

3-بذور الحلبة



تساعد العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه البذور على التخلص من علامات الحروق والندوب فيمكنك نقع نصف كوب من بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

في الصباح اطحنيها لتشكيل عجينة ناعمة و ضع هذا لمدة 30 دقيقة ثم اغسليها بالماء البارد و للحصول على نتائج أفضل ، قم بذلك مرتين يوميًا.

4-زيت اللوز وعصير الليمون

هذا الزيت غني بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ التى تخلصك من الندبات و تفتيح آثار الحروق عصير الليمون هو عامل مبيض طبيعي معروف بتفتيح البشرة.

خذي ثلاث أو أربع قطرات من زيت اللوز البكر الممتاز في وعاء و أضف قطرتين أو ثلاث قطرات من عصير الليمون إليها. امزجي جيدًا ودلكي برفق على الندوب والعلامات وكرر مرتين في اليوم.



5-شاي البابونج

خصائص هذا الشاي المضادة للأكسدة والتطهير والترطيب تجعله علاجًا فعالاً لتفتيح الندبات والعلامات يمكن نقع بعض أوراق شاي البابونج في الماء الساخن وتركه ليبرد.

يوضع على الندوب ويدلك لبضع دقائق ثم يتم شطفه بالماء البارد فقط اتبع هذا مرة واحدة في اليوم و ستساعدك هذه العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة على التخلص من ندبات وعلامات الحروق.