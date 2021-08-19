د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

رسالتى إلى كل طلاب الثانوية العامة بل وكل الأباء والأمهات

يجب أن تفخروا بأبنائكم فجميعهم ناجحون وجميعهم أبطال لهم كل الإشادة والتقدير

أبناء الثانوية العامة خاضوا سنة التعلم فى ظروف مختلفة عن غيرها فكانوا نواه التعامل مع التعليم عن بعد اثناء الدراسة بل كانوا على قدر الالتزام و الحرص على تلقى العلم من المنصات الرسميه على شبكات الانترنت حتى يحققوا اهدافهم المنشوده و يلحقوا بالدراسه الجامعيه حسب رغباتهم لتستمر قصه الكفاح لتحقيق النجاح

ابناء الثانويه العامه خاضوا الامتحانات داخل اجراءات احترازيه و وقائيه شديده حرصا من الدوله على أبنائها حماية من فيروس كورونا المستجد و كان ابنائنا على قدر المسؤليه من الالتزام و الانضباط رغم الضغوط النفسية التى نعلمها قبل خوض سباق الامتحانات النهائيه ولكن قدموا نموذج يحتذى به ابناء مصر ابطال الثانويه العامة.

نعم الجميع ناجح فى الثانوية العامة ناجح فى الالتزام والانضباط و تحمل المسؤلية و الاصرار على تحقيق النجاح و الايمان بالهدف المنشود

ايها الاباء و الامهات افخروا بابنائكم و قدموا لهم الاشاده و التحفيز ليستمروا فى عزف سيمفونيه النجاح و الاصرار

و امنحوا لهم الفرصه فى اختيار طريقهم الى المستقبل فأن كليات القمه هى مايحب ان يلتحق به وليس الاعلى درجات

ايها الطلاب العظماء قدمتم لنا مثال مشرف فى العزيمه و الاصرار و العمل تحت الضغوط فلقد أديتم الرساله على اكمل وجه و تأكدوا ان المستقبل امامكم لتحقيق احلامكم و اهدافكم لتظل مصر فخوره بأبنائها علماء الغد و قاده المستقبل

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر