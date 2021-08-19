عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

صدى البلد

رسالتى إلى كل طلاب الثانوية العامة بل وكل الأباء والأمهات 
يجب أن تفخروا بأبنائكم فجميعهم ناجحون وجميعهم أبطال لهم كل الإشادة والتقدير

أبناء الثانوية العامة خاضوا سنة التعلم فى ظروف مختلفة عن غيرها فكانوا نواه التعامل مع التعليم عن بعد اثناء الدراسة بل كانوا على قدر الالتزام و الحرص على تلقى العلم من المنصات الرسميه على شبكات الانترنت حتى يحققوا اهدافهم المنشوده و يلحقوا بالدراسه الجامعيه حسب رغباتهم لتستمر قصه الكفاح لتحقيق النجاح

ابناء الثانويه العامه خاضوا الامتحانات داخل اجراءات احترازيه و وقائيه شديده حرصا من الدوله على أبنائها حماية من فيروس كورونا المستجد و كان ابنائنا على قدر المسؤليه من الالتزام و الانضباط رغم الضغوط النفسية التى نعلمها قبل خوض سباق الامتحانات النهائيه ولكن قدموا نموذج يحتذى به ابناء مصر ابطال الثانويه العامة.

نعم الجميع ناجح فى الثانوية العامة ناجح فى الالتزام والانضباط و تحمل المسؤلية و الاصرار على تحقيق النجاح و الايمان بالهدف المنشود

ايها الاباء و الامهات افخروا بابنائكم و قدموا لهم الاشاده و التحفيز ليستمروا فى عزف سيمفونيه النجاح و الاصرار 
و امنحوا لهم الفرصه فى اختيار طريقهم الى المستقبل فأن كليات القمه هى مايحب ان يلتحق به وليس الاعلى درجات

ايها الطلاب العظماء قدمتم لنا مثال مشرف فى العزيمه و الاصرار و العمل تحت الضغوط فلقد أديتم الرساله على اكمل وجه و تأكدوا ان المستقبل امامكم لتحقيق احلامكم و اهدافكم لتظل مصر فخوره بأبنائها علماء الغد و قاده المستقبل 
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية تعتقل صاحب "الشاحنة المفخخة" بالقرب من مبنى الكابيتول

الشرطة الأمريكية تكشف هوية مُهدد بتفجير قنبلة قرب الكونجرس

السفيرة علياء برهان تبحث سبل مضاعفة حجم التجارة بين مصر وموريشيوس

استعدادا لعبور قناة السويس..وصول السفينة "إيفرجيفن" إلى غاطس البحر المتوسط بـ بورسعيد

الكهرباء تنفي الموافقة لـ مصر على إذن للحصول على المواد الإشعاعية واستخدامها

استشاري : الكبت بين الزوجين يؤدي لتصرفات جنونية ويؤثر على الأطفال نفسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة طمأنينة للمسافرين إلى الخارج

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

بعد تنفيذ القرار الرئاسي.. شروط وطريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

الصحة تزف خبرا سارا للمصريين المسافرين للخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

آلاء خليل زيدان تكتب: سلبيات تُهدد قِيَم المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ