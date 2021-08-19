34.2 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية خلال أسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 34.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2953 مليون ورقة منفذة على 292 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول البورصة المصرية قدرها 22.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2759 مليون ورقة منفذة على 238 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم في البورصة المصرية على 32.29 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.71 % خلال الأسبوع.

البورصة المصرية تخسر 500 مليون جنيه في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 500 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليستقر عند مستوى 715.2 مليار جنيه مقابل 715.7 مليار جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4195 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3870 نقطة.