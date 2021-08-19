متحدث الكهرباء: إنشاء أول محطة نووية في مصر حلم تحول إلى حقيقة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على إذن قبول الموقع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية مما يؤكد أن الموقع يلبي كافة الاحتياجات من هيئة الرقابة.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم الانتهاء من تسليم كل وثائق التراخيص من هيئة المحطات النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، من أجل الحصول على إذن لإنشاء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة لضمان التشغيل الآمن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر يتابع عن كثب جميع التفاصيل بدقة كبيرة ولحظة بلحظة والاجتماع مع مدير الشبكة الروسية وحضور تدشين أول معدة طويلة الأجل بالإضافة إلى متابعة واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار المشروع ودعمه اللامحدود.

