مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة طمأنينة للمسافرين إلى الخارج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن وزارة الصحة توفر شهادات صحية موثقة لتقديمها للدول بالخارج متضمنة الإفادة بالحصول على لقاح كورونا.



وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين ، أن المواطنين المسافرين للخارج عليهم أن يطمئنوا ويعلموا أن الدولة لديها اللقاحات المعتمدة من جميع الدول.



المواطنين الذين تم تطعيمهم فى قارة إفريقية لم يصلو لـ 2%، ولكن مصر تقوم بتطعيم أعداد كبيرة من المواطنين.



ولفت إلى أن إقبال المواطنين المصريين على لقاحات كورونا أمر مفرح، و الدولة مستعدة لتوفير اللقاحات لكل المتقدمين من المواطنين للحصول على اللقاح.



وأشار إلى أن لجنة مكافحة فيروس كورونا نجحت فى تخفيض سعر لقاح جونسون اند جونسون المستورد.



وكشف أن هيئة الدواء المصرية لا تفرج عن أى لقاح إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام



الصحة تزف خبرا سارا للمصريين المسافرين للخارج

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بتوفير مركز لتطعيم المسافرين ضد فيروس كورونا، و اعتبارًا من فجر اليوم تم اتاحة عنصر لـ التسجيل من أجل الحصول على قاح كورونا، وهو من أجل السفر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المواطن يسجل على الموقع بعض الأشياء منها سبب السفر هل من أجل العلاج و أم لـ العمل أو من أجل الدراسة، أم من أى شئ أخر، وسيسجل المواطن المسافر ميعاد السفر، وسيكون هناك أولوية للمسافرين أولا بأول، وعلى أولوية الحالة الصحية و البلد المتجه لها.



ولفت إلى أنه لا يتم تطعيم المسافرين إلا بتقديم مستند يثبت سفره للخارج، وكشف أن مستند السفر المقدم من المواطنين يحدد نوع اللقاح المستخدم للتطعيم.



وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بتقديم كل شئ من أجل المواطنين، والآن هناك تطعيم منزلى لـ الحالات التى تعانى من إعاقة حركة.



وكشف أن الوزارة تسعى لتقليل زمن تلقى اللقاح بتوسيع رقعة مراكز التطعيم و تحديث المنظومة الإلكترونية، وتم تحديث خدمة الخط الساخن بتوفير موظفين جدد أسبوعيًا لتقليل الفترة بين التسجيل وتلقى اللقاح.

وتابع أنه تم تخصيص رقم على تطبيق واتس أب يحمل رقم 01555005500، لتلقى رسائل وشكاوي المواطنين بشأن لقاحات كورونا.