تعرف على سبب بكاء عفروتو بمسرح الزمالك

استقبل مسرح الزمالك حفل مطرب الراب "عفروتو" بحضور كامل العدد مع تطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى.

وشهد الحفل بكاء “عفروتو” أثناء غنائه اغنيته الشهيرة “سجارة".

وكشف عفروتو عن سبب بكاءه وهو فسخ خطوبته منذ أيام قليلة.

يذكر أن شهدت منطقة العلمين الجديدة واحدة من أضخم حفلات صيف ٢٠٢١ التي وصفت بليلة زحف الالاف من حشود الجماهير لحضور حفل غنائي ضخم ضم أبرز نجوم الراب ويجز ،عفرتو ، باتستيوتا ، وزة منتصر ، المحببين لدى الشباب من الجنسين بالإضافة إلى ال dj العالمي "دي زي توسكيني" .

فقرات الحفل

افتتح أولى فقرات الحفل العالمي "دي زي توسكيني" الذي أشعل الأجواء بالعديد من التراكات الغربية المميزة بعده صعد وزة منتصر ليتزايد تفاعل الجمهور تدريجيا مرور ا بفقرتي" باتستيوتا" و "عفرتو" والتي تخللها أغنية لمروان محسن في وجود "عفروتو"و"باتستيوتا" والتي نالت إعجاب الجميع.

كانت أقوى فقرات الحفل على الاطلاق مع "ويجز" الذي أشعل وصلات الغناء والرقص المتتالية بالعديد من أغانيه الشهيرة منها "دورك جاي" و"باظت" و"عفاريت الاسفلت".. وغيرها ممن تفاعل معها محبيه من مختلف الأعمار.

تنظيم الحفل

جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم الـdj العالمي ياسر الحريري "امازون انترتينمنتس" و خالد آمين "اليمنتس" و" دي ميديا" وتميز بآجواء مواصفات الحفلات العالمية من مسرح ضخم و تراسات إضاءة ومؤثرات بصرية وليد الحريري وتأمين سيد متولي وعجمي واجهزة صوت وهندسة عماد نبيل وتصوير صلاح جودة.