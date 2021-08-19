تعرف على توقيت مباراة مصر وأنجولا بعد تعديل موعدها

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، تعديل موعد مباراة مصر وأنجولا فى الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ليكون 1 سبتمبر بدلا من 2 سبتمبر على أن يلعب منتخب مصر مباراته الثانية أمام الجابون 5 سبتمبر .

وحدد الفيفا، موعد مباراة الجابون الأولى أمام ليبيا فى 1 سبتمبر المقبل على أن تكون المباراة الثانية أمام مصر فى 5 سبتمبر، ويلعب منتخب ليبيا أمام أنجولا مباراته الثانية يوم 7 سبتمبر .

-قائمة منتخب مصر..

في نفس السياق أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهة أنجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وتقرر وصول لاعبي المنتخب المحترفين يوم 30 أغسطس للانضمام للمنتخب الأول وشملت القائمة ٥ لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، ومصطفى محمد (جالطة سراي التركي).

واستقر حسام البدرى على تجميع اللاعبين المحليين يوم 28 أغسطس الجارى فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم 30 من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية.

ويسعى حسام البدري إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن خلال معسكر منتخب مصر المقبل فى ظل الرغبة إلى تحقيق الفوز فى مباراتى أنجولا والجابون والسير بخطى ثابتة نحو النتائج الجيدة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وفى هذا السياق ، طالب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، مسئولى اتحاد الكرة بضرورة توفير طائرة خاصة لتقل بعثة الفراعنة المتوجهة لمواجهة الجابون سبتمبر المقبل فى الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.